«Обвиняемого на дороге не видели, претензий не имеем». Начался суд о захвате грузовика на протестах в августе

Источник материала: Tut.by

«Группа лиц, угрожая предметом, похожим на пистолет, завладела грузовиком МАЗ, после чего заблокировала им дорогу», — сообщение Следственного комитета о событиях на улице Притыцкого в первые дни после президентских выборов напоминают боевик. Одного парня из этой группы задержали почти сразу, остальных разыскивали. Следствие длилось более четырех месяцев, сейчас уголовное дело начали рассматривать в суде Советского района Минска. Обвиняемый — тот самый 29-летний парень, которого арестовали первым. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

О каких событиях идет речь?

Уголовное дело возбудили после событий, происходивших вечером 10 августа и ночью 11 августа на улице Притыцкого в Минске. Протестующие тогда строили баррикады, силовики применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Именно 10 августа возле станции метро «Пушкинская» погиб 34-летний Александр Тарайковский , многие получили ранения.

Как позже сообщит СК, в тот вечер для эвакуации неисправного троллейбуса из парка выехал МАЗ. Кроме водителя, там были еще два работника парка. Грузовик захватила группа протестующих.

Среди них, по версии следствия, обвиняемый — 29-летний Дмитрий Дубков. Парень живет в Минском районе, у него среднее образование, работает водителем-международником в латвийской фирме.



Обвиняемый Дмитрий Дубков

Как сообщил в суде прокурор, Дмитрий Дубков был не согласен с результатами выборов президента страны, он знал о несанкционированных массовых мероприятиях, проходящих в те дни. Парень, чтобы оказать содействие активным протестующим, вместе с группой людей и по предварительному сговору неправомерно завладел грузовиком МАЗ, при этом цели похитить авто у него не было.

После задержания Дмитрий Дубков находился под стражей. Его обвиняют по двум статьям УК: угон грузового автомобиля с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья (ч. 3 ст. 214), а также в участие в массовых беспорядках (ч. 3 ст. 293). Максимальное наказание по первой статье — до 10 лет лишения свободы, по второй — до 3 лет. Парень виновным себя не признал.

«Парни молотили по кабине, угрожали прострелить голову»



Так после 22.00 выглядел район возле станции метро «Пушкинская»

По делу проходят трое пострадавших. Все они — сотрудники столичного троллейбусного парка № 4. Вечером 10 августа они выехали на бортовом тентованном грузовике МАЗ с надписью «Техпомощь» на улицу Сердича — оттуда надо было эвакуировать неисправный троллейбус. За рулем МАЗа находился 56-летний Виктор Новодворский. На пассажирском месте сидел 54-летний слесарь-электрик Сергей Висгирдо. В «спальнике» разместился 62-летний Анатолий Автушко, маневровый водитель. Отметим, что последний о происшествии рассказал мало: мужчина от испуга спрятал голову под подушку, лежавшую на «спальнике».

На Берута МАЗ попал в затор — какие-то молодые люди перекрыли движение, бросали под колеса снятые цветники, подручные вещи. Грузовик попытался проехать затор, но какой-то парень с оскорблениями бросился на МАЗ, сфотографировал водителя и кричал, что его будет знать вся Беларусь.

— Этот парень там организовывал, — считает Виктор Новодворский. — Он подкинул каменный ограничитель под правое колесо МАЗа, а остальные люди начали суетиться возле грузовика. Я не знаю, за кого он меня принял. У меня была тельняшка под жилетом. Может, подумал, что я омоновец переодетый. МАЗ такого же типа используют для перевозки личного состава [силовиков].

Но МАЗ все-таки смог проехать дальше, а потом перед грузовиком снова оказалась группа парней «во главе с рыжим с бородой» лет 25-ти. Они требовали, чтобы водитель поставил грузовик поперек дороги. Дверь в кабину со стороны пассажира распахнулась, там стояли три человека и что-то держали в руке.

— Сказали: «Пять секунд — и чтобы вы убрали отсюда машину, потом мы бросим это в кабину». Это было что-то опасное, раз они угрожали, — считает водитель МАЗ.

Пострадавший Висгирдо, который сидел рядом с водителем, хорошо видел, что происходило перед автомобилем. По пути он заметил, как одного парня на улице травмировала взорвавшаяся светошумовая граната. К нему подскочили несколько человек и унесли, «как с поля боя». Мужчина помнит людей, которые открыли дверь кабины.

— Держали в руках овальный предмет, обмотанный проволокой, как граната-лимонка, только без прорезей. Крикнули: «Ребята, поджигай». Я захлопнул дверь, и мы немного проехали.

Потерпевшие говорят, что в машину полетела тротуарная плитка, по кабине стучали. После этого распахнулась дверь со стороны водителя. Неизвестный мужчина наставил в лицо Новодворского предмет, похожий на пистолет и угрожал, что прострелит водителю голову, если тот не вылезет.

— Я испугался и вышел. Сзади услышал треск разбитого стекла — разбили зеркала. Тот мужчина мне сказал: «Руки за голову и вперед! Ложись мордой в пол», — говорит водитель.

Одновременно с водителем кабину покинули и два его напарника, мужчины разбежались в разные стороны. Виктора догнал «рыжий»: отобрал ключи от грузовика. После водитель бросился бежать «окольными путями» в сторону троллейбусного парка — спасался.

Пострадавшие: «Обвиняемого на дороге не видели. Претензий не имеем»





Виктор Новодворский доложил о произошедшем ответственному в парке. На предприятии в это не поверили. В четвертом часу утра водитель вместе с начальником смены отправился на Притыцкого за автомобилем.

— Машину я бросил в первом ряду перед перекрестком улиц Данилы Сердича и Притыцкого. Когда вернулись, то МАЗ был без ключа, стоял на встречке поперек дороги. Он занимал полторы полосы, объехать его можно было без проблем.

По словам водителя, оба зеркала в грузовике были разбиты, появились вмятины на дверях, облицовке кабины, решетке на фарах. Пропало буксировочное устройство, огнетушитель валялся на дороге.

Машину доставили в парк и просмотрели запись с четырех видеокамер, установленных в МАЗе, они снимают вид на дорогу, место водителя, заднее сцепное устройство, а также, происходящее на правой стороне авто.

Все пострадавшие отметили, что обвиняемого не было среди парней, которые находились на проезжей части. Новодворский лишь отметил, что узнал обвиняемого, когда тот находился за рулем МАЗа: он сидел, передергивал рычаги, осматривался. Наставлял на водителя предмет, похожий на пистолет, также не обвиняемый, «тот был ниже ростом».

Претензий к обвиняемому потерпевшие не имеют и иски за моральный вред подавать не будут. Хотя еще во время следствия родственники обвиняемого выходили на них — предлагали деньги. Лишь Виктор Новодворский взял 300 рублей, остальные двое — отказались.

— Обвиняемый моральный вред мне не причинял, поэтому оценивать его я не буду. Другие — да. Почему рыжий неизвестен, я не знаю. Вообще, не очень приятно, когда на тебя наставили ствол, облаяли, уносить голову от пацанов на шестом десятке, — рассказал о пережитых событиях водитель МАЗа.

ГП «Минсктранс» сообщил следствию, что во время тех событий предприятию был принесен ущерб на сумму более 2 млн рублей: повредили девять транспортных средств, нанесли надписи на 206 опор освещения и 233 киоска, простаивал общественный транспорт. А всего с 9 августа и до начала октября 2020 года ущерб составил 414 538 рублей 38 копеек.

Рассмотрение дела продолжится 15 января.