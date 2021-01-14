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В «Новой Боровой» были перебои с отоплением накануне похолодания (обновлено)
Источник материала: Onliner
В районе «Новая Боровая» временно будет отсутствовать отопление. Об этом сообщил застройщик — компания «А-100». Отопление дадут после устранения аварии на котельной ГП «Минрайтеплосеть». Неравнодушные минчане из разных районов уже подтягиваются в чаты НБ, предлагают ночевку и обогреватели.
На данный момент известно лишь то, что аварийная бригада уже работает над устранением проблемы. Авария случилась накануне серьезного похолодания: сегодня в столице ожидается до –14 градусов по Цельсию, на выходных ртутный столбик упадет ниже –20 градусов.
В 23:08 застройщик сообщил о том, что проблему устранили, подачу отопления восстановили.
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В районе «Новая Боровая» временно будет отсутствовать отопление. Об этом сообщил застройщик — компания «А-100». Отопление дадут после устранения аварии на...
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