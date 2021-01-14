В «Новой Боровой» были перебои с отоплением накануне похолодания (обновлено)

Источник материала: Onliner

В районе «Новая Боровая» временно будет отсутствовать отопление. Об этом сообщил застройщик — компания «А-100». Отопление дадут после устранения аварии на котельной ГП «Минрайтеплосеть». Неравнодушные минчане из разных районов уже подтягиваются в чаты НБ, предлагают ночевку и обогреватели.

На данный момент известно лишь то, что аварийная бригада уже работает над устранением проблемы. Авария случилась накануне серьезного похолодания: сегодня в столице ожидается до –14 градусов по Цельсию, на выходных ртутный столбик упадет ниже –20 градусов.

В 23:08 застройщик сообщил о том, что проблему устранили, подачу отопления восстановили.