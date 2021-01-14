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В Dana Mall больше часа висел огромный флаг. Его забрали люди в форме

15.01.2021 06:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня около восьми часов вечера в торговом центре Dana Mall неизвестные вывесили в атриуме большой, на несколько этажей бело-красно-белый флаг. Также неизвестный хор исполнил «Погоню» по стихотворению Максима Богдановича.

После короткого концерта флаг остался висеть на месте. Так продолжалось больше часа. В конце концов на место прибыли два человека в форме, спустили флаг, кому-то позвонили, сходили за большим рюкзаком, а затем упаковали бчб и унесли.

 
 
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Сегодня около восьми часов вечера в торговом центре Dana Mall неизвестные вывесили в атриуме большой, на несколько этажей бело-красно-белый флаг. Также неизвестный хор...
 
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