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В рамках допроса. Адвокат встретилась с задержанным журналистом Андреем Александровым

15.01.2021 06:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Адвокат задержанного журналиста Андрея Александрова Ольга Карпушонок вечером 14 января смогла встретиться с подзащитным во время допроса в изоляторе временного содержания в 1-м переулке Окрестина в Минске.

В рамках допроса. Адвокат встретилась с задержанным журналистом Андреем Александровым

«Андрей жив-здоров, условия нормальные, давления не оказывают», — сообщила БелаПАН адвокат.

По ее словам, 15 января около 13 часов истекает трое суток с момента задержания, после чего Александрова должны отпустить либо оставить под стражей.

Александров был задержан 12 января как подозреваемый по уголовному делу, возбужденному по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

«Указанный гражданин задержан в связи с установлением причастности к действиям, грубо нарушающим общественный порядок, произошедшим на территории Минска», — сообщила БелаПАН на следующий день официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

Задержана также девушка Александрова Ирина Злобина.

14 января в офисе БелаПАН, где Александров в 2014—2018 годах работал заместителем директора, прошел обыск. Изъята часть техники и носителей информации. В постановлении на обыск также фигурировала статья 293 УК (массовые беспорядки).

 
Теги: Минск
 
 
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Адвокат задержанного журналиста Андрея Александрова Ольга Карпушонок вечером 14 января смогла встретиться с подзащитным во время допроса в изоляторе временного...
 
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