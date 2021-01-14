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Изменения в Кодексе: в Беларуси вводят крупные штрафы за использование запрещенной символики
Источник материала: БДГ
Сегодня Александр Лукашенко подписал изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях. Об этом
Новые КоАП и ПИКоАП будут нацелены «на упрощение порядка привлечения юридических и физических лиц к административной ответственности и либерализацию административной ответственности». Сообщается, что наказания станут более лояльными, а их характер станет профилактическим и предупредительным.
Директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов рассказал, что для несовершеннолетних будут введены такие меры, как предупреждение, устное замечание и профилактические меры, а все правонарушения будут делиться на 3 категории: проступки, значительные и грубые нарушения.
Стоит отметить, изменения в Кодексе предусматривают ответственность за использование запрещенной символики,
Над новыми Кодексами по поручению Лукашенко работала межведомственная экспертная комиссия под руководством заместителя главы Администрации Президента Ольги Чуприс.
В июне на совещании Александр Лукашенко потребовал, чтобы «не цеплялись к людям по мелочам», а ограничения остались только там, где они на самом деле необходимы.
Изменения вступят в силу с 1 марта 2021 года.
Напомним, о подобных изменениях в Кодексе речь идет уже давно. В феврале 2020 года министр юстиции Олег Слижевский
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Сегодня Александр Лукашенко подписал изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных...
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