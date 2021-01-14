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Изменения в Кодексе: в Беларуси вводят крупные штрафы за использование запрещенной символики

15.01.2021 07:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сегодня Александр Лукашенко подписал изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях. Об этом сообщает Белта.

Новые КоАП и ПИКоАП будут нацелены «на упрощение порядка привлечения  юридических и физических лиц к административной ответственности и либерализацию административной ответственности». Сообщается, что наказания станут более лояльными, а их характер станет профилактическим и предупредительным.

Директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов рассказал, что для несовершеннолетних будут введены такие меры, как предупреждение, устное замечание и профилактические меры, а все правонарушения будут делиться на 3 категории: проступки, значительные и грубые нарушения.

Стоит отметить, изменения в Кодексе предусматривают ответственность за использование запрещенной символики, сообщает телеграм-канал «Пул первого». Теперь, например, за флаг на балконе будет даваться штраф физическим (580 бел.руб) и юридическим (1740 бел.руб) лицам.

Над новыми Кодексами по поручению Лукашенко работала межведомственная экспертная комиссия под руководством заместителя главы Администрации Президента Ольги Чуприс.

В июне на совещании Александр Лукашенко потребовал, чтобы «не цеплялись к людям по мелочам», а ограничения остались только там, где они на самом деле необходимы.

Изменения вступят в силу с 1 марта 2021 года.

Напомним, о подобных изменениях в Кодексе речь идет уже давно. В феврале 2020 года министр юстиции Олег Слижевский рассказывал, что будут изменены категории правонарушений именно таким образом, как сделали сейчас.

 
 
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Сегодня Александр Лукашенко подписал изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных...
 
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