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Два года домашней "химии" за укус милиционера в Солигорске
Источник материала: Партизан
Вынесен приговор по уголовному делу 57-летней женщины, которую милиционеры задержали в октябре 2020-го в Солигорске.
Женщина после задержания / Скриншот с видео
Они разгоняли в городе "несанкционированное шествие". По словам женщины, она вступилась за кого-то из тех, кого задерживали. Задержали и ее. Как укусила за плечо милиционера, она не помнит. Он получил "легкие телесные повреждения", которые на состояние его здоровья не повлияли, передает
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Минской области, в суде женщина признала свою вину частично. Суд Солигорского района осудил ее на 2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. В пользу потерпевшего с женщины взыскали 500 рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.
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Вынесен приговор по уголовному делу 57-летней женщины, которую милиционеры задержали в октябре 2020-го в Солигорске.
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