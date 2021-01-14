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Два года домашней "химии" за укус милиционера в Солигорске

15.01.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вынесен приговор по уголовному делу 57-летней женщины, которую милиционеры задержали в октябре 2020-го в Солигорске.


Женщина после задержания / Скриншот с видео​

Они разгоняли в городе "несанкционированное шествие". По словам женщины, она вступилась за кого-то из тех, кого задерживали. Задержали и ее. Как укусила за плечо милиционера, она не помнит. Он получил "легкие телесные повреждения", которые на состояние его здоровья не повлияли, передает "Еврорадио".

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Минской области, в суде женщина признала свою вину частично. Суд Солигорского района осудил ее на 2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. В пользу потерпевшего с женщины взыскали 500 рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.
 
 
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Вынесен приговор по уголовному делу 57-летней женщины, которую милиционеры задержали в октябре 2020-го в Солигорске.
 
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