Женщина после задержания / Скриншот с видео​





"Еврорадио" . Они разгоняли в городе "несанкционированное шествие". По словам женщины, она вступилась за кого-то из тех, кого задерживали. Задержали и ее. Как укусила за плечо милиционера, она не помнит. Он получил "легкие телесные повреждения", которые на состояние его здоровья не повлияли, передает





Как сообщает пресс-служба прокуратуры Минской области, в суде женщина признала свою вину частично. Суд Солигорского района осудил ее на 2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. В пользу потерпевшего с женщины взыскали 500 рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.