«Цель — похудеть, мы даже не говорили о политике». Что с витеблянками, задержанными на прогулке в лесу

Задержанные женщины. Фото: «Віцебская вясна»





Напомним, утром 13 января в пригородном лесу собралась компания женщин: Татьяна Северинец, Людмила Каминская, Людмила Волоткевич, Елена Коснова, Тамара Ильина и Раиса Кухто. Татьяна Северинец хотела провести для них мастер-класс по скандинавской ходьбе. Однако их задержали 12 сотрудников милиции.





Женщин доставили в Первомайский РОВД. На всех составили протоколы по статье 23.34 КоАП и обвинили в участии в несанкционированном пикете «с бело-красно-белым полотнищем».





Татьяну Северинец хотели судить вечером 13 января, но процесс перенесли на 19 января, ее отпустили домой.





Пенсионерку Тамару Ильину из РОВД на скорой отвезли в больницу. Как рассказали TUT.BY ее друзья, женщина лежит в кардиологии.





Остальных женщин доставили в ИВС — до судов 14 января. За процессами следил корреспондент «Віцебскай вясны».





Суд Первомайского района Витебска рассмотрел дело Елены Косновой по скайпу. Женщина не согласилась с протоколом и сообщила, что приехала в лес заниматься спортом:





— Мы даже не говорили о политике. У меня была единственная цель: похудеть. В руках я не держала никаких полотнищ, и никакого пикетирования не было.





Судья Вероника Борисова объединила дела Косновой и Северинец в одно. Процесс состоится 19 января. Около 12.30 Елену Коснову отпустили из изолятора.





Аналогичное решение, но уже во второй половине дня, в отношении Людмилы Каминской, Людмилы Волоткевич, Раисы Кухто вынес и суд Октябрьского района Витебска. Судья Владимир Цариков постановил рассмотреть три дела в отношении женщин в одном судебном заседании. Оно пройдет 20 января. Около 15.00 задержанных отпустили из ИВС.





Стоит отметить, что четыре женщины, находившиеся в ИВС, почти сутки до судов ничего не ели: силовики отказались принимать передачи, сообщили правозащитники.

