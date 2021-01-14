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«Цель — похудеть, мы даже не говорили о политике». Что с витеблянками, задержанными на прогулке в лесу

15.01.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суды в Витебске 14 января начали рассматривать дела шести женщин, задержанных 13 января в пригородном лесу во время занятий скандинавской ходьбой. Четыре из них более суток находились под стражей и провели ночь в ИВС. Одна пенсионерка, Тамара Ильина, госпитализирована — у нее проблемы с сердцем. Еще одну, Татьяну Северинец, отпустили на свободу вечером 13 января, пишет TUT.BY.


Задержанные женщины. Фото: «Віцебская вясна»

Напомним, утром 13 января в пригородном лесу собралась компания женщин: Татьяна Северинец, Людмила Каминская, Людмила Волоткевич, Елена Коснова, Тамара Ильина и Раиса Кухто. Татьяна Северинец хотела провести для них мастер-класс по скандинавской ходьбе. Однако их задержали 12 сотрудников милиции.

Женщин доставили в Первомайский РОВД. На всех составили протоколы по статье 23.34 КоАП и обвинили в участии в несанкционированном пикете «с бело-красно-белым полотнищем».

Татьяну Северинец хотели судить вечером 13 января, но процесс перенесли на 19 января, ее отпустили домой.

Пенсионерку Тамару Ильину из РОВД на скорой отвезли в больницу. Как рассказали TUT.BY ее друзья, женщина лежит в кардиологии.

Остальных женщин доставили в ИВС — до судов 14 января. За процессами следил корреспондент «Віцебскай вясны».

Суд Первомайского района Витебска рассмотрел дело Елены Косновой по скайпу. Женщина не согласилась с протоколом и сообщила, что приехала в лес заниматься спортом:

— Мы даже не говорили о политике. У меня была единственная цель: похудеть. В руках я не держала никаких полотнищ, и никакого пикетирования не было.

Судья Вероника Борисова объединила дела Косновой и Северинец в одно. Процесс состоится 19 января. Около 12.30 Елену Коснову отпустили из изолятора.

Аналогичное решение, но уже во второй половине дня, в отношении Людмилы Каминской, Людмилы Волоткевич, Раисы Кухто вынес и суд Октябрьского района Витебска. Судья Владимир Цариков постановил рассмотреть три дела в отношении женщин в одном судебном заседании. Оно пройдет 20 января. Около 15.00 задержанных отпустили из ИВС.

Стоит отметить, что четыре женщины, находившиеся в ИВС, почти сутки до судов ничего не ели: силовики отказались принимать передачи, сообщили правозащитники.
 
Теги: Витебск
 
 
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Суды в Витебске 14 января начали рассматривать дела шести женщин, задержанных 13 января в пригородном лесу во время занятий скандинавской ходьбой. Четыре из них...
 
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