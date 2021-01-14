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В пятницу в Беларуси местами ожидается до -22 градусов

15.01.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В пятницу, 15 января, температура воздуха в Беларуси в течение суток составит от -13 до -19 градусов (местами — до -22 градусов, в Минске — 16-18 мороза).



Пройдет небольшой снег (в ночные часы почти по всей стране), передает "Еврорадио".

К концу недели синоптики прогнозируют морозы до -29.
 
Теги: Минск
 
 
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В пятницу, 15 января, температура воздуха в Беларуси в течение суток составит от -13 до -19 градусов (местами — до -22 градусов, в Минске — 16-18 мороза).
 
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