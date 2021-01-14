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В пятницу в Беларуси местами ожидается до -22 градусов
Источник материала: Партизан
В пятницу, 15 января, температура воздуха в Беларуси в течение суток составит от -13 до -19 градусов (местами — до -22 градусов, в Минске — 16-18 мороза).
Пройдет небольшой снег (в ночные часы почти по всей стране), передает
К концу недели синоптики прогнозируют морозы до -29.
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В пятницу, 15 января, температура воздуха в Беларуси в течение суток составит от -13 до -19 градусов (местами — до -22 градусов, в Минске — 16-18 мороза).
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