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Фотофакт: в минском торговом центре вывесили огромный БЧБ-флаг

15.01.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске продолжаются акции с использованием бело-красно-белой символики.


Бело-красно-белый флаг в торговом центре / @radiosvaboda​

Только председатель Совета Республики Наталья Кочанова заявила, что от нее столицу уже "хорошо зачистили", как в торговом центре Dana Mall вывесили огромный БЧБ-флаг. Также прозвучала "Пагоня", которую исполнил "Вольны хор".

А в столичном ТЦ "Галерея" в четверг все этажи скандировали "Жыве Беларусь!", передает "Еврорадио".
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске продолжаются акции с использованием бело-красно-белой символики.
 
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