В районе Чижовки и «Минск-Мира» появятся новые улицы. Как их назовут?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В честь художника, партизан и композиторов. В Минске появились новые улицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В соответствии с решением Минского городского Совета депутатов несколько дорожных артерий в комплексе «Минск-Мир» и в районе Чижовки теперь носят имена известных деятелей науки, культуры и не только.





Так, в «Минск-Мире» теперь есть улицы Леонида Левина, Михаила Савицкого, Игоря Лученка. Кроме того, утверждены названия улиц в границах Партизанского проспекта, улиц Кулешова и Шишкина. На карте города появятся улицы Рудобельская, Михаила Мормулева и Станислава Монюшко.