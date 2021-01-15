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В районе Чижовки и «Минск-Мира» появятся новые улицы. Как их назовут?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В честь художника, партизан и композиторов. В Минске появились новые улицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В соответствии с решением Минского городского Совета депутатов несколько дорожных артерий в комплексе «Минск-Мир» и в районе Чижовки теперь носят имена известных деятелей науки, культуры и не только.
Так, в «Минск-Мире» теперь есть улицы Леонида Левина, Михаила Савицкого, Игоря Лученка. Кроме того, утверждены названия улиц в границах Партизанского проспекта, улиц Кулешова и Шишкина. На карте города появятся улицы Рудобельская, Михаила Мормулева и Станислава Монюшко.
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Новости Беларуси. В честь художника, партизан и композиторов. В Минске появились новые улицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В соответствии с...
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