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В Партизанском районе Красный Крест открыл пункт обогрева для бездомных
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Из-за усиления морозов в Партизанском районе открылся пункт обогрева, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Мобильную палатку установили на Ваупшасова. Сюда могут прийти люди без определенного места жительства. Волонтеры обеспечат нуждающихся теплыми вещами, продуктовыми наборами, а также средствами гигиены. Можно будет согреться чаем. Также пункты обогрева есть в каждом районном отделении Красного Креста. Здесь также окажут первую помощь при обморожении.
К слову, при понижении температуры до -15°C мобильные пункты обогрева появятся и в многолюдных местах столицы.
Виталий Дембовский, официальный представитель Белорусского общества Красного Креста:
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Новости Беларуси. Из-за усиления морозов в Партизанском районе открылся пункт обогрева, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
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