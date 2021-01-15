ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Десятки штрафов и лишения прав. Рассказываем первые итоги скрытого контроля ГАИ в Минске

15.01.2021 06:03 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 20 бесправников, два десятка водителей, не пропустивших пешеходов и трое пьяных за рулем – таковы первые результаты работы скрытого контроля ГАИ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Десятки штрафов и лишения прав. Рассказываем первые итоги скрытого контроля ГАИ в Минске

С начала недели на минских дорогах начали дежурить экипажи ГАИ на авто без отличителых знаков. На машинах отсутствует специальная оклейка и маячки. Не привлекая внимания, экипаж может выявлять нарушения во время движения в общем потоке машин.

Десятки штрафов и лишения прав. Рассказываем первые итоги скрытого контроля ГАИ в Минске

Автомобили оборудованы всеми необходимыми техническими средствами. Они позволяют контролировать скоростной режим, соблюдение правил остановки и стоянки, а также маневрирования, проезда перекрестков и непропуск пешеходов. Особое внимание – бесправникам.

Десятки штрафов и лишения прав. Рассказываем первые итоги скрытого контроля ГАИ в Минске

Сергей Бабич, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
За дни функционирования в данном режиме система показала, что она эффективна. Каждый инспектор, который осуществляет контроль, имеет возможность делать это негласно, не напрягая порядочных участников дорожного движения при передвижении по Минску. Эффективна тем, что не создает неудобства, а лишь направлена на выявление конкретных нарушителей дорожного движения.

Десятки штрафов и лишения прав. Рассказываем первые итоги скрытого контроля ГАИ в Минске

Скрытое патрулирование проводится в разных районах столицы, но преимущественно на аварийно опасных участках дорог и в местах частого нарушения правил дорожного движения.

Люди в материале: Сергей Бабич

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 20 бесправников, два десятка водителей, не пропустивших пешеходов и трое пьяных за рулем – таковы первые результаты работы скрытого контроля ГАИ,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ралли «Дакар». На предпоследнем этапе Вишневский третий, впереди два экипажа «КАМАЗ-мастер»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.01.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by