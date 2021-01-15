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Десятки штрафов и лишения прав. Рассказываем первые итоги скрытого контроля ГАИ в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 20 бесправников, два десятка водителей, не пропустивших пешеходов и трое пьяных за рулем – таковы первые результаты работы скрытого контроля ГАИ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
С начала недели на минских дорогах начали дежурить экипажи ГАИ на авто без отличителых знаков. На машинах отсутствует специальная оклейка и маячки. Не привлекая внимания, экипаж может выявлять нарушения во время движения в общем потоке машин.
Автомобили оборудованы всеми необходимыми техническими средствами. Они позволяют контролировать скоростной режим, соблюдение правил остановки и стоянки, а также маневрирования, проезда перекрестков и непропуск пешеходов. Особое внимание – бесправникам.
Сергей Бабич, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Скрытое патрулирование проводится в разных районах столицы, но преимущественно на аварийно опасных участках дорог и в местах частого нарушения правил дорожного движения.
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Новости Беларуси. 20 бесправников, два десятка водителей, не пропустивших пешеходов и трое пьяных за рулем – таковы первые результаты работы скрытого контроля ГАИ,...
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