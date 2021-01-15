ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ралли «Дакар». На предпоследнем этапе Вишневский третий, впереди два экипажа «КАМАЗ-мастер»

15.01.2021 06:03 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Экипаж Алексея Вишневского из команды «МАЗ-СПОРТавто» показал третье время дня на предпоследнем этапе ралли-марафона «Дакар» (спецучасток был сокращен из-за погодных условий), сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ралли «Дакар». На предпоследнем этапе Вишневский третий, впереди два экипажа «КАМАЗ-мастер»

Общая протяженность маршрута составила 464 километра. Для того чтобы преодолеть это расстояние, белорусские гонщики затратили 4 часа 51 минуту и 31 секунду.

Ралли «Дакар». На предпоследнем этапе Вишневский третий, впереди два экипажа «КАМАЗ-мастер»

Впереди финишировали только два КамАЗа. Первым пересек черту Антон Шибалов. А вот в генеральной классификации на вершине другой российский спортсмен – Дмитрий Сотников. Шибалов идет вторым. Третий Мардеев.

Ралли «Дакар». На предпоследнем этапе Вишневский третий, впереди два экипажа «КАМАЗ-мастер»

Алексей Вишневский с отставанием более двух часов располагается на 6-й позиции. Участникам осталось преодолеть последний этап.

Люди в материале: Алексей Вишневский, Антон Шибалов, Дмитрий Сотников

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Экипаж Алексея Вишневского из команды «МАЗ-СПОРТавто» показал третье время дня на предпоследнем этапе ралли-марафона «Дакар» (спецучасток был...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гандбол. Белорусы большую часть времени вели в счёте, но стартовали на ЧМ против россиян с ничьи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.01.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by