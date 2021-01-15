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Архипастырь, наставник и светлый человек. Как белорусы вспоминают митрополита Филарета
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Страна прощается с митрополитом Филаретом. Герой Беларуси, архипастырь, мудрый наставник, искренний и очень светлый человек. Тысячи белорусов его считали своим близким, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Целые сутки почивший владыка находится в Свято-Духовом кафедральном Соборе в Минске. Утром 14 января проститься с экзархом приехал глава государства. Президент называл митрополита Филарета одним из самых авторитетных иерархов в православном мире и очень тепло относился к нему при жизни.
Телеграммы со словами скорби пришли от Патриарха Кирилла, блаженнейшего митрополита Онуфрия. Сегодня в храме рядом с телом митрополита Филарета непременно белые розы – при жизни это были любимые цветы владыки.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Духовенство в белом облачении. Это богослужебный цвет рождественских служб, но в то же время по церковным канонам в этих же рясах служат панихиду.
Антоний, епископ Слуцкий и Солигорский:
Главный храм страны напоминает оранжерею. Почивший архипастырь любил белые розы. Именно такой букет к гробу митрополита Филарета принес глава государства.
Митрополита Филарета Александр Лукашенко хорошо знал лично и дружил с почетным экзархом. Кадры, где главы государства и белорусской православной церкви зажигают свечи в сакральных для белорусов местах и во время знаковых для страны событий – достояние истории. Сегодня Президент поставил заупокойную свечу в память о митрополите Филарете у Минской иконы Богородицы.
Владыка – русский по национальности – стал настоящим белорусом. Сегодня на отпевании присутствовали родственники архипастыря. Они благодарны Беларуси.
В миру Кирилл Вахромеев из семьи московских музыкантов, а их род из потомственных ярославских купцов. Церковный дипломат и даже депутат Верховного Совета. Многое удалось сделать благодаря харизме митрополита Филарета. Он никогда не жаловался, не унывал духом. Сегодня о скорби напоминают черные ленточки на свечах и особый чин службы.
В главном соборе страны весь сонм священноначалия страны. Многих епископов и священников митрополит Филарет лично благословил на путь к Богу и всегда поддерживал.
Антоний, епископ Слуцкий и Солигорский:
В образцово-показательной атеистической Беларуси, как родник, пробилась духовная жизнь. Эту ношу взвалил на себя владыка. Строительство храмов, созидание монастырей – воссоздание духовного образования Беларуси было тяжким, но не самым сложным делом. Отец Белорусского Экзархата всегда стремился стать отцом белорусской паствы.
В регалиях, наградах светских и церковных можно запутаться. Но, невзирая на чины и заслуги, митрополит умел любить и первого, и последнего. Одним словом – владыка Филарет.
Один из рождественских гимнов звучит: «Придите, поклонимся Господу». Возлюбленный архипастырь Филарет отправился навечно. А тело, как и завещано, будет погребено с братией Жировичской обители.
Евгений Пустовой:
Это народная любовь. Поэтому по решению митрополита Вениамина до конца вечернего богослужения владыка Филарет останется в Свято-Духовом кафедральном соборе, откуда его зычный бас взывал Беларусь к Богу.
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Новости Беларуси. Страна прощается с митрополитом Филаретом. Герой Беларуси, архипастырь, мудрый наставник, искренний и очень светлый человек. Тысячи белорусов...
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