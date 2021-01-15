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Архипастырь, наставник и светлый человек. Как белорусы вспоминают митрополита Филарета

15.01.2021 06:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Страна прощается с митрополитом Филаретом. Герой Беларуси, архипастырь, мудрый наставник, искренний и очень светлый человек. Тысячи белорусов его считали своим близким, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Целые сутки почивший владыка находится в Свято-Духовом кафедральном Соборе в Минске. Утром 14 января проститься с экзархом приехал глава государства. Президент называл митрополита Филарета одним из самых авторитетных иерархов в православном мире и очень тепло относился к нему при жизни.

Телеграммы со словами скорби пришли от Патриарха Кирилла, блаженнейшего митрополита Онуфрия. Сегодня в храме рядом с телом митрополита Филарета непременно белые розы – при жизни это были любимые цветы владыки.

Архипастырь, наставник и светлый человек. Как белорусы вспоминают митрополита Филарета

Евгений Пустовой, корреспондент:
Рождественские праздники – время радости, величаний и особого колокольного звона. Короткого благовеста – долгого трезвона. Но сегодня звучит перебор, Беларусь прощается с возлюбленным архипастырем.

Каким был митрополит Филарет? Вспоминают те, кто был с ним знаком

Духовенство в белом облачении. Это богослужебный цвет рождественских служб, но в то же время по церковным канонам в этих же рясах служат панихиду. 

Архипастырь, наставник и светлый человек. Как белорусы вспоминают митрополита Филарета

Антоний, епископ Слуцкий и Солигорский:
Интеллигентность человека проявляется в том, что носитель интеллигентности стесняется своих образований. Он стесняется своего превосходства, своих знаний, чтобы разговаривать со всеми на равных. Он никогда не выпячивал свои достоинства. Вот так было с владыкой, он всегда говорил: «Я простой монах».

Александр Лукашенко посетил Свято-Духов кафедральный собор. Президент простился с митрополитом Филаретом

Главный храм страны напоминает оранжерею. Почивший архипастырь любил белые розы. Именно такой букет к гробу митрополита Филарета принес глава государства.

Архипастырь, наставник и светлый человек. Как белорусы вспоминают митрополита Филарета

Митрополита Филарета Александр Лукашенко хорошо знал лично и дружил с почетным экзархом. Кадры, где главы государства и белорусской православной церкви зажигают свечи в сакральных для белорусов местах и во время знаковых для страны событий – достояние истории. Сегодня Президент поставил заупокойную свечу в память о митрополите Филарете у Минской иконы Богородицы.

За что родственники митрополита Филарета благодарили Александра Лукашенко?

Владыка – русский по национальности – стал настоящим белорусом. Сегодня на отпевании присутствовали родственники архипастыря. Они благодарны Беларуси.

Архипастырь, наставник и светлый человек. Как белорусы вспоминают митрополита Филарета

В миру Кирилл Вахромеев из семьи московских музыкантов, а их род из потомственных ярославских купцов. Церковный дипломат и даже депутат Верховного Совета. Многое удалось сделать благодаря харизме митрополита Филарета. Он никогда не жаловался, не унывал духом. Сегодня о скорби напоминают черные ленточки на свечах и особый чин службы.

Архипастырь, наставник и светлый человек. Как белорусы вспоминают митрополита Филарета

В главном соборе страны весь сонм священноначалия страны. Многих епископов и священников митрополит Филарет лично благословил на путь к Богу и всегда поддерживал.

Антоний, епископ Слуцкий и Солигорский:
У Владыки митрополита были удивительные качества. Он был для нас и отцом, и воспитателем, и педагогом, и другом. Он учил нас всему, вплоть до того, в какой руке нужно держать вилку, ложку, столовому этикету, как нужно общаться с людьми. Он говорил нам, что священник должен быть высокоразвитым интеллигентным человеком: «Вы должны уметь общаться со всеми».

Архипастырь, наставник и светлый человек. Как белорусы вспоминают митрополита Филарета

В образцово-показательной атеистической Беларуси, как родник, пробилась духовная жизнь. Эту ношу взвалил на себя владыка. Строительство храмов, созидание монастырей – воссоздание духовного образования Беларуси было тяжким, но не самым сложным делом. Отец Белорусского Экзархата всегда стремился стать отцом белорусской паствы.

Митрополит Вениамин на церемонии прощания с владыкой Филаретом: «На каждом он останавливал свой взор, старался как-то поддержать»

Архипастырь, наставник и светлый человек. Как белорусы вспоминают митрополита Филарета

В регалиях, наградах светских и церковных можно запутаться. Но, невзирая на чины и заслуги, митрополит умел любить и первого, и последнего. Одним словом – владыка Филарет.

«Удивительный человек, который всех любил и все его любили». Беларусь прощается с митрополитом Филаретом

Один из рождественских гимнов звучит: «Придите, поклонимся Господу». Возлюбленный архипастырь Филарет отправился навечно. А тело, как и завещано, будет погребено с братией Жировичской обители.

Архипастырь, наставник и светлый человек. Как белорусы вспоминают митрополита Филарета

Евгений Пустовой:
Возлюбленный архипастырь шел на встречу к белорусам долгие десятилетия, а сегодня мы пришли попрощаться с владыкой Филаретом. Двери главного собора Беларуси открыты почти сутки, но от этого вереница людей не кончается. Именно так провожают доброго пастыря и настоящего героя Беларуси.

Архипастырь, наставник и светлый человек. Как белорусы вспоминают митрополита Филарета

Это народная любовь. Поэтому по решению митрополита Вениамина до конца вечернего богослужения владыка Филарет останется в Свято-Духовом кафедральном соборе, откуда его зычный бас взывал Беларусь к Богу.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Митрополит Филарет, Евгений Пустовой, епископ Антоний, Митрополит Вениамин, Патриарх Кирилл, митрополит Онуфрий

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Страна прощается с митрополитом Филаретом. Герой Беларуси, архипастырь, мудрый наставник, искренний и очень светлый человек. Тысячи белорусов...
 
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