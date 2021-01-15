|
«Был бы у меня такой пес...». Канадец надрессировал хаски приносить пиво из холодильника (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Житель Канады Майк Антониетти разместил в интернете кадры, впечатлившие многих юзеров. На историю и видеозапись обратили внимание в Daily Mail.
Возможно, кто-то в этом видео найдет животное своей мечты. Канадец Майк Антониеттиесли явно заставил усомниться в стереотипе, что хаски в доме только бесятся и портят мебель. Мужчина доказал, что эта собака способна на большее.
Заведя пса, он ответственно подошел к дрессировке. Спустя три месяца питомец по кличке Уорвик научился приносить хозяину пиво и правильно использовать холодильник.
Известно, что канадец поэтапно учил этому трюку свою собаку. Первый этап – пес по команде отправлялся на кухню, после второго этапа он научился сам открывать холодильник.
Хозяин признался, что сложнее всего оказалось научить пса узнавать пиво в холодильнике, а затем – убедить не прокусывать банку зубами. Судя по всему, дрессировка далась мужчине нелегко, но цели своей он добился.
Пользователи сети отметили, что это полезная тренировка для собаки. Есть и комментарии в духе «Был бы у меня такой пес, я, может быть, и не женился».
Фото скриншот из видео
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель Канады Майк Антониетти разместил в интернете кадры, впечатлившие многих юзеров. На историю и видеозапись обратили внимание в Daily Mail. Возможно, кто-то в этом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)