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«Был бы у меня такой пес...». Канадец надрессировал хаски приносить пиво из холодильника (ВИДЕО)

15.01.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Был бы у меня такой пес...». Канадец надрессировал хаски приносить пиво из холодильника (ВИДЕО)

Житель Канады Майк Антониетти разместил в интернете кадры, впечатлившие многих юзеров. На историю и видеозапись обратили внимание в Daily Mail.

Возможно, кто-то в этом видео найдет животное своей мечты. Канадец Майк Антониеттиесли явно заставил усомниться в стереотипе, что хаски в доме только бесятся и портят мебель. Мужчина доказал, что эта собака способна на большее.

Заведя пса, он ответственно подошел к дрессировке. Спустя три месяца питомец по кличке Уорвик научился приносить хозяину пиво и правильно использовать холодильник.


Известно, что канадец поэтапно учил этому трюку свою собаку. Первый этап – пес по команде отправлялся на кухню, после второго этапа он научился сам открывать холодильник.

Хозяин признался, что сложнее всего оказалось научить пса узнавать пиво в холодильнике, а затем – убедить не прокусывать банку зубами. Судя по всему, дрессировка далась мужчине нелегко, но цели своей он добился.

Пользователи сети отметили, что это полезная тренировка для собаки. Есть и комментарии в духе «Был бы у меня такой пес, я, может быть, и не женился».

Фото скриншот из видео

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Житель Канады Майк Антониетти разместил в интернете кадры, впечатлившие многих юзеров. На историю и видеозапись обратили внимание в Daily Mail. Возможно, кто-то в этом...
 
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