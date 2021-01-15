«Жирный слон»: Макгрегор обвинил Нурмагомедова в провале взвешивания

Источник материала: ОНТ

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор раскритиковал российского бойца Хабиба Нурмагомедова, заявив, что тот провалил взвешивание перед боем с американцем Джастином Гейджи. Полную версию интервью с ним можно посмотреть на YouTube-канале TheMacLife .

Спортсмен заметил, что взвешивание российского бойца выглядело странно.

Макгрегор отметил, что не удивился новости об уходе из спорта Нурмагомедова. Сбегать, по его мнению – «это стиль россиянина».

Ранее глава абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт сообщал, что собирается уговорить Нурмагомедова на еще один бой – для этого он намерен прибегнуть к любым методам давления на россиянина.

О своем уходе из MMA Нурмагомедов заявил 24 октября – после того, как одержал победу над Гейджи.

Фото Reuters





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