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«Жирный слон»: Макгрегор обвинил Нурмагомедова в провале взвешивания
Источник материала: ОНТ
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор раскритиковал российского бойца Хабиба Нурмагомедова, заявив, что тот провалил взвешивание перед боем с американцем Джастином Гейджи. Полную версию интервью с ним можно посмотреть на YouTube-канале
Спортсмен заметил, что взвешивание российского бойца выглядело странно.
Макгрегор отметил, что не удивился новости об уходе из спорта Нурмагомедова. Сбегать, по его мнению – «это стиль россиянина».
Ранее глава абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт сообщал, что собирается уговорить Нурмагомедова на еще один бой – для этого он намерен прибегнуть к любым методам давления на россиянина.
О своем уходе из MMA Нурмагомедов заявил 24 октября – после того, как одержал победу над Гейджи.
Фото Reuters
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Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор раскритиковал российского бойца Хабиба Нурмагомедова, заявив, что тот провалил взвешивание перед боем с...
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