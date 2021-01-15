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Медики перечислили продукты, которые помогут избавиться от жира на животе

15.01.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Медики перечислили продукты, которые помогут избавиться от жира на животе

Продукты, которые имеют в своем составе растворимую клетчатку, помогут сжечь жир на животе. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на статью в Express с заявлением американских медиков.

Они уточнили, что растворимые пищевые волокна, смешиваясь с водой, образуют гелеобразное вещество, что способствует снижению абсорбции жира – другими словами, не дают ему перевариваться и откладываться в жировую прослойку. Это хороший способ контролировать вес, уверены специалисты. Помимо этого клетчатка замедляет усвоение углеводов и стабилизирует уровень сахара в крови.

Эксперты объяснили, как работает данная пища: достигая толстой кишки, она ферментируется кишечными бактериями в жирные кислоты с короткой цепью, что способствует повышению уровня гормонов насыщения. Клетчатка, уверены эксперты, поможет уменьшить жировую прослойку за счет подавления аппетита.

Растворимая клетчатка содержится в черной, красной или луновидной фасоли, брюссельской капусте, авокадо, батате (сладкий картофель), брокколи, грушах, инжире, нектаринах, абрикосах, моркови, яблоках и других продуктах.

 

Фото: pixabay

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Продукты, которые имеют в своем составе растворимую клетчатку, помогут сжечь жир на животе. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на статью в Express с заявлением...
 
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