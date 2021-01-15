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Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла спринтерскую гонку на шестом этапе Кубка мира
Источник материала: ОНТ
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла спринтерскую гонку на шестом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Победительница допустила всего один промах. Второе место заняла итальянка Доротея Вирер. Замкнула тройку сильнейших австрийка Лиза Тереза Хаузер. Среди белорусок лучше всех выступила Динара Алимбекова, занявшая 12-е место. Олимпийская чемпионка допустила один промах. Елена Кручинкина стала 22-й. Анна Сола – 44-я, Ирина Кривко – 67-я. Завтра в Оберхофе пройдёт мужская эстафета. А завершится шестой этап в воскресенье.
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Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла спринтерскую гонку на шестом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Победительница допустила всего один промах....
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