Источник материала: ОНТ

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла спринтерскую гонку на шестом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Победительница допустила всего один промах. Второе место заняла итальянка Доротея Вирер. Замкнула тройку сильнейших австрийка Лиза Тереза Хаузер. Среди белорусок лучше всех выступила Динара Алимбекова, занявшая 12-е место. Олимпийская чемпионка допустила один промах. Елена Кручинкина стала 22-й. Анна Сола – 44-я, Ирина Кривко – 67-я. Завтра в Оберхофе пройдёт мужская эстафета. А завершится шестой этап в воскресенье.

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