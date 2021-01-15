Источник материала: ОНТ

Экипаж команды «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Алексея Вишневского занял 3 место на 11-м этапе ралли «Дакар».

Белорус уступил 4 минуты и 53 секунды победителю гонки Антону Шибалову из команды «КАМАЗ-мастер». Вторым финишировал ещё один экипаж россиян под управлением Айрата Мардеева. В общем зачёте по-прежнему лидирует Дмитрий Сотников из «КАМАЗа». Алексей Вишневский поднялся на пятую позицию в генеральной классификации грузовиков.

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