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«МАЗ-СПОРТавто» под управлением Алексея Вишневского занял 3 место на 11-м этапе ралли «Дакар»
Источник материала: ОНТ
Экипаж команды «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Алексея Вишневского занял 3 место на 11-м этапе ралли «Дакар».
Белорус уступил 4 минуты и 53 секунды победителю гонки Антону Шибалову из команды «КАМАЗ-мастер». Вторым финишировал ещё один экипаж россиян под управлением Айрата Мардеева. В общем зачёте по-прежнему лидирует Дмитрий Сотников из «КАМАЗа». Алексей Вишневский поднялся на пятую позицию в генеральной классификации грузовиков.
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Экипаж команды «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Алексея Вишневского занял 3 место на 11-м этапе ралли «Дакар». Белорус уступил 4 минуты и 53 секунды победителю гонки...
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