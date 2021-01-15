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Пациента с 97-процентным поражением легких спасли врачи в Подмосковье
Источник материала: ОНТ
Пациента 97-процентным поражением легких, страдающего от тяжелого ожирения и других патологий, спасли медики Видновской районной клинической больницы (Московская область). Об этом
Сложный пациент был госпитализирован 3 декабря. На тот момент, согласно измерениям, насыщение кислорода в крови 55-летнего мужчины составляло менее 60%. После компьютерной томографии медики решили поместить его в реанимацию и подключить к аппарату ИВЛ.
Сложность лечения данного пациента – в том, что его состояние здоровья осложнялось серьезным ожирением (он весил 200 килограммов), страдал артериальной гипертензией, сахарным диабетом и недостаточностью кровообращения.
На ИВЛ пациент был три дня, потом его состояние улучшилось. На данный момент мужчина уже самостоятельно дышит и может ходить.
Фото: pixabay
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Пациента 97-процентным поражением легких, страдающего от тяжелого ожирения и других патологий, спасли медики Видновской районной клинической больницы (Московская...
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