Пациента с 97-процентным поражением легких спасли врачи в Подмосковье

Источник материала: ОНТ

Пациента 97-процентным поражением легких, страдающего от тяжелого ожирения и других патологий, спасли медики Видновской районной клинической больницы (Московская область). Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на медучреждение.

Сложный пациент был госпитализирован 3 декабря. На тот момент, согласно измерениям, насыщение кислорода в крови 55-летнего мужчины составляло менее 60%. После компьютерной томографии медики решили поместить его в реанимацию и подключить к аппарату ИВЛ.

Сложность лечения данного пациента – в том, что его состояние здоровья осложнялось серьезным ожирением (он весил 200 килограммов), страдал артериальной гипертензией, сахарным диабетом и недостаточностью кровообращения.

На ИВЛ пациент был три дня, потом его состояние улучшилось. На данный момент мужчина уже самостоятельно дышит и может ходить.

Фото: pixabay

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