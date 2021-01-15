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Обновленный «Зеркальный зал» открыт в Лидском историко-художественном музее
Источник материала: ОНТ
В творчестве Леонида Щемелёва отразился дух времени, в котором он жил. Двери в «Зеркальный зал» распахнулись сегодня в Лидском историко-художественном музее. Его обновлённая постоянная экспозиция – одна из лучших в стране. Среди хитов арт-собрания – немало «первых имён».
И без подписи понятно – это почерк Леонида Щемелёва. Размер «Онеги» – метр на два. 69 год – огромная страна, великая эпоха, большой художник. Сегодня его – последнего «народного БССР» – тоже не стало. Сотворил себе вечную память. Шедевр из запасников.
Экспозиция современного искусства после реновации. Стиль неоклассика в интерьере. Живопись, графика, скульптура, ДПИ – не старше начала 90-х. 20 лет назад частью музейного стало собрание культовой галереи «Лидея». Оттуда и пейзаж щемелёвский.
Современное искусство подобно зеркалу – отражает всё, что происходит вокруг. Уникальность этой экспозиции – каждый арт-объект можно рассмотреть с разных сторон. «Забытый сад внутри» здесь уже почти как «Мона Лиза» в Лувре.
Национальное достояние и гордость коллекции – «неманское» стекло. Особенно работы мастера Владимира Мурахвера. В «Зеркальном зале» – только произведения земляков или художников, связанных с Лидским краем. Для остальных – «Белый зал».
Первая в этом году выставка по сезону, что за окном. Собрали предметы, от которых веет морозом, с 1970-х и до сего дня. Самым чарующим зимним пейзажем в белорусском искусстве был щемелёвский, от прощания с которым сегодня щемит сердце.
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В творчестве Леонида Щемелёва отразился дух времени, в котором он жил. Двери в «Зеркальный зал» распахнулись сегодня в Лидском историко-художественном музее. Его...
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