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Обновленный «Зеркальный зал» открыт в Лидском историко-художественном музее

15.01.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Обновленный «Зеркальный зал» открыт в Лидском историко-художественном музее

В творчестве Леонида Щемелёва отразился дух времени, в котором он жил. Двери в «Зеркальный зал» распахнулись сегодня в Лидском историко-художественном музее. Его обновлённая постоянная экспозиция – одна из лучших в стране. Среди хитов арт-собрания – немало «первых имён». 


И без подписи понятно – это почерк Леонида Щемелёва. Размер «Онеги» – метр на два. 69 год – огромная страна, великая эпоха, большой художник. Сегодня его – последнего «народного БССР» – тоже не стало. Сотворил себе вечную память. Шедевр из запасников.

Ольга Лукьян-Пилипчук, директор Лидского историко-художественного музея: «Чувствуется старая послевоенная школа, закалка, жёсткость линий, чёткость формы и чёткое видение реальности. Потому что сейчас всё достаточно шатко и зыблемо. Такая есть традиция – мэтры уходят, мы делаем минуту памяти и выставку одной картины. Что касается постоянной экспозиции, можно это название взять в кавычки. Мы пытаемся её менять под камерные мероприятия, под значимые события».

Экспозиция современного искусства после реновации. Стиль неоклассика в интерьере. Живопись, графика, скульптура, ДПИ – не старше начала 90-х. 20 лет назад частью музейного стало собрание культовой галереи «Лидея». Оттуда и пейзаж щемелёвский. 

Современное искусство подобно зеркалу – отражает всё, что происходит вокруг. Уникальность этой экспозиции – каждый арт-объект можно рассмотреть с разных сторон. «Забытый сад внутри» здесь уже почти как «Мона Лиза» в Лувре.

Национальное достояние и гордость коллекции – «неманское» стекло. Особенно работы мастера Владимира Мурахвера. В «Зеркальном зале» – только произведения земляков или художников, связанных с Лидским краем. Для остальных – «Белый зал».  

Наталья Хотянович, главный хранитель фондов Лидского историко-художественного музея: «Учитывая то, что мы каждый год составляем планы по выставочной деятельности, согласно им стараемся приобретать работы. Каждый сотрудник высказывает свои предпочтения, чтобы он хотел. Уже стало доброй традицией – итог каждой выставки, это несколько работ пополняют наше собрание безвозмездно».

Первая в этом году выставка по сезону, что за окном. Собрали предметы, от которых веет морозом, с 1970-х и до сего дня. Самым чарующим зимним пейзажем в белорусском искусстве был щемелёвский, от прощания с которым сегодня щемит сердце. 

 

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В творчестве Леонида Щемелёва отразился дух времени, в котором он жил. Двери в «Зеркальный зал» распахнулись сегодня в Лидском историко-художественном музее. Его...
 
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