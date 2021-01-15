Председатель Молодежного парламента: белорусские депутаты должны быть активнее в соцсетях

Источник материала: ОНТ

Белорусские депутаты должны активнее рассказывать о своей ежедневной деятельности в соцсетях. Такой подход позволит снять большую часть проблем с точки зрения информационного удара. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь Егор Макаревич.

Отвечая на вопрос, критикуют ли в Молодежном парламенте профессиональных парламентариев, Егор Макаревич посоветовал депутатам активнее осваивать социальные сети и рассказывать в них о своей работе.

Егор Макаревич: «Я бы соврал, если бы сказал, что это не так. Конечно, критика есть. Как молодежь может не критиковать? Я никогда этого не стеснялся. Мне кажется, что сегодня наша большая проблема, я имею в виду тех представителей, которые сегодня работают в депутатском корпусе, не только Палату представителей, но и местный уровень, – это неумение работать с информационной повесткой. Мы сегодня делаем очень много, делают депутаты очень много, но мы не умеем это показывать, транслировать. Мы сегодня, к примеру, общаемся с нашими коллегами из других стран и видим, что буквально маленький шаг активно освещается и так далее. Мы сегодня должны активно эту информационную среду забирать под себя. У нас огромное количество депутатов местных советов. Если бы каждый из них был представлен в социальных сетях, не просто зарегистрировался и на паузу аккаунт на четыре года оставил, а реально работал, реально показывал свою деятельность, показывал бы, как формируется бюджет, что он социально направлен, то мы бы все проблемы, на мой взгляд, большую часть проблем могли бы снять с точки зрения того информационного удара, который был до и во время избирательной кампании».

Макаревич отметил, что он сам готов проводить стримы с Всебелорусского народного собрания.

Егор Макаревич: «Я в социальных сетях этот вариант предложил, когда отвечал одному из якобы белорусских патриотов, который уехал в другую страну и там призывает к чему-то. Конечно, мы готовы вести [трансляции], и я больше скажу, те люди, которые надеются на то, что кто-то будет скрывать свое участие в ВНС, они могут успокоиться, мы будем вести трансляции, если это будет необходимо, и будем говорить об этом всяческим образом. И мы с гордостью говорим, что для нас Всебелорусское народное собрание – действительно очень знаковый повод и знаковое мероприятие».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».





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