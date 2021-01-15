Председатель Молодежного парламента Егор Макаревич: ВНС – это историческое событие, от которого зависит будущее Беларуси

Источник материала: ОНТ

Все жители нашей страны должны понимать, что Всебелорусское народное собрание – это механизм, который определит, как будет жить в следующие пять лет каждый отдельный человек. Такую мысль в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ озвучил председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь Егор Макаревич.

Председатель Молодежного парламента ответил, не упрекают ли его из-за возраста в односторонности взглядов – ведь он вырос при одном президенте и не видел альтернативы.

Егор Макаревич: «Можно было бы об этом говорить, и это была бы правда, если бы мы не жили в 21 веке. Если бы это была автаркия, если бы это был 20 век, если не было бы тотального информационного воздействия, тотальной джиджитализации, не было бы глобализации, возможности перемещаться. Сегодня, когда ты живешь в абсолютно открытом пространстве, можешь сравнивать, можешь путешествовать, общаться с людьми, со сверстниками за рубежом – конечно, абсолютно нельзя говорить, что это какое-то однобокое мышление. Я искренне убежден, что мне повезло, это везде говорю и от этой позиции никогда не откажусь, жить в стране возможностей. Мой пример, что в 24 года есть какие-то, может быть не большие, но достижения. Пример в такой сфере, он заметен, потому что общественно-политическая сфера, много публичных мероприятий, – это показатель того, что молодой человек в очень юном возрасте может добиваться успеха. У меня очень много знакомых, коллег, которые занимаются своей деятельностью, и они являются профессионалами в 24 года – молодые врачи, молодые предприниматели. Это люди, которые благодаря созданным условиям добиваются возможностей. Для меня абсолютно не понятно, как можно критиковать страну, которая тебе дала возможность развиваться и дала возможность абсолютно добиваться всего».

Егор Макаревич обращал внимание, что у современной молодежи «клиповое мышление» – молодого человека нужно заинтересовать за восемь секунд, чтобы какая-то тема его затронула. Председателю Молодежного парламента предложили за это же время попытаться объяснить ровесникам, почему ВНС необходимо.

Егор Макаревич: «Это историческое событие, от которого зависит будущее Беларуси. Это может звучать очень абстрактно, но это абсолютно, на мой взгляд, очень четкая позиция. Ты должен понимать, что ВНС сегодня – это механизм, который определит, как ты будешь жить в следующие пять лет. Опять же, звучит обще, но каждому человеку нужно понять, что сегодня те цели, те задачи, которые мы поставим на ВНС, – это, по сути, определение твоей жизни, жизни твоей семьи, карьерных, личных устремлений. Это очень важно. По сути, это та траектория развития, которую мы выбираем, она коснется каждого человека, каждой семьи, каждого гражданина Беларуси».

Макаревич ответил на вопрос, обращались ли к нему как к делегату ВНС с конкретными предложениями поднять тот или иной вопрос.

Егор Макаревич: «Мы встречаемся, в том числе в оппозиционной среде, эти встречи очень часто проводим. Люди, которые имеют альтернативную точку зрения, они готовы критиковать, но не готовы предлагать. К примеру, очень много вопросов, связанных с Конституцией, но когда говоришь "предложите конкретную норму" – сразу, к сожалению, все пропадает. Но есть дельные предложения. Например, прописать развитие гражданского общества с точки зрения внедрения системы грантового финансирования. Это механизм, который позволит сегодня абсолютно открыто поддерживать те или иные инициативы физического, юридического лица. Если у тебя есть инициатива, ты видишь каким-то образом ее развитие, то можешь подать заявку и получить соответствующее финансирование на ее реализацию».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».





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