Председатель Молодежного парламента о санкциях в отношении делегатов ВНС: ответ должен быть максимально жестким

Представители беглой оппозиции пытаются надавить на делегатов предстоящего Всебелорусского народного собрания санкциями и угрозами. На подобное поведение необходимо отвечать адресно и максимально жестко. Об этомв эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь Егор Макаревич.
Недавно беглая оппозиция заявила, что будет включать всех участников Всебелорусского народного собрания в санкционные списки, в «Книгу преступлений» и подвергать их уголовному преследованию. Егор Макаревич рассказал, будет ли он участвовать в ВНС, несмотря на подобные угрозы.
Егор Макаревич: «С большой честью говорю, что я уже делегат ВНС. На самом деле, все эти "Книги" – мы же знаем, что это началось и до избирательной кампании, попытки кого-то как-то дифференцировать. Рассматриваю все это только с точки зрения смеха, не вижу здесь глубинной подоплеки. Говорить о том, что люди, которые сегодня участвуют в ВНС, должны быть внесены в какие-то санкционные списки, – действительно, это может говорить только абсолютно подлый человек. Потому что это [участники ВНС] – представители всего белорусского общества».
Председатель Молодежного парламента отметил, что за всеми делегатами ВНС стоят тысячи рядовых белорусов.
Егор Макаревич: «Это абсолютно разные люди, абсолютно разные представители. Это все нужно говорить в контексте того, что за этими представителями, делегатами сегодня стоят тысячи белорусов. Это и представители трудовых коллективов, и общественных организаций. Конечно, когда кто-то сегодня пытается кого-то включить в какие-то списки – это плевок белорусскому народу в лицо».
Макаревич ответил на вопрос, для чего, по его мнению, вбрасываются посылы к санкциям.
Егор Макаревич: «Я считаю, что это классическая попытка воздействия – запугать, сказать, что не сможешь поехать покупать что-нибудь в Литве, в Польше».
Председатель Молодежного парламента поразмышлял, как Беларусь должна реагировать на подобные угрозы.
Егор Макаревич: «Мне кажется, что Президент очень четко на эту тему высказался. Это касалось экономических санкций. Если сегодня санкции вводятся в отношении Беларуси, то мы должны вводить пропорционально ответные санкции. Я считаю, что здесь нужно действовать таким же образом. Мы не должны никого жалеть, мы не должны никого бояться. Те люди, которые сегодня призывают к каким-либо санкциям в отношении делегатов, они тоже должны включаться в какие-то определенные списки. Считаю, что здесь ничего страшного нет. Мы должны отвечать не просто симметрично, мы должны отвечать в разы сильнее».
Егор Макаревич подчеркнул, что отвечать на угрозы необходимо адресно и максимально жестко.
Егор Макаревич: «Если мы говорим в целом о ситуации, конечно, здесь обязательно должна быть какая-то дискуссия, диалог. А если мы говорим о тех акторах, "говорящих головах", которые сегодня пытаются каким-то образом эту повестку навязывать, – надо разделять. Не надо говорить сегодня с точки зрения стран, надо говорить конкретно: есть акторы, есть "говорящие головы", которые сегодня к чему-то призывают. Вот с точки зрения их ответ должен быть максимально жестким».
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