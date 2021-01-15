Председатель Молодежного парламента о санкциях в отношении делегатов ВНС: ответ должен быть максимально жестким

Источник материала: ОНТ

Представители беглой оппозиции пытаются надавить на делегатов предстоящего Всебелорусского народного собрания санкциями и угрозами. На подобное поведение необходимо отвечать адресно и максимально жестко. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь Егор Макаревич.

Недавно беглая оппозиция заявила, что будет включать всех участников Всебелорусского народного собрания в санкционные списки, в «Книгу преступлений» и подвергать их уголовному преследованию. Егор Макаревич рассказал, будет ли он участвовать в ВНС, несмотря на подобные угрозы.

Егор Макаревич: «С большой честью говорю, что я уже делегат ВНС. На самом деле, все эти "Книги" – мы же знаем, что это началось и до избирательной кампании, попытки кого-то как-то дифференцировать. Рассматриваю все это только с точки зрения смеха, не вижу здесь глубинной подоплеки. Говорить о том, что люди, которые сегодня участвуют в ВНС, должны быть внесены в какие-то санкционные списки, – действительно, это может говорить только абсолютно подлый человек. Потому что это [участники ВНС] – представители всего белорусского общества».

Председатель Молодежного парламента отметил, что за всеми делегатами ВНС стоят тысячи рядовых белорусов.

Егор Макаревич: «Это абсолютно разные люди, абсолютно разные представители. Это все нужно говорить в контексте того, что за этими представителями, делегатами сегодня стоят тысячи белорусов. Это и представители трудовых коллективов, и общественных организаций. Конечно, когда кто-то сегодня пытается кого-то включить в какие-то списки – это плевок белорусскому народу в лицо».

Макаревич ответил на вопрос, для чего, по его мнению, вбрасываются посылы к санкциям.

Егор Макаревич: «Я считаю, что это классическая попытка воздействия – запугать, сказать, что не сможешь поехать покупать что-нибудь в Литве, в Польше».

Председатель Молодежного парламента поразмышлял, как Беларусь должна реагировать на подобные угрозы.

Егор Макаревич: «Мне кажется, что Президент очень четко на эту тему высказался. Это касалось экономических санкций. Если сегодня санкции вводятся в отношении Беларуси, то мы должны вводить пропорционально ответные санкции. Я считаю, что здесь нужно действовать таким же образом. Мы не должны никого жалеть, мы не должны никого бояться. Те люди, которые сегодня призывают к каким-либо санкциям в отношении делегатов, они тоже должны включаться в какие-то определенные списки. Считаю, что здесь ничего страшного нет. Мы должны отвечать не просто симметрично, мы должны отвечать в разы сильнее».

Егор Макаревич подчеркнул, что отвечать на угрозы необходимо адресно и максимально жестко.

Егор Макаревич: «Если мы говорим в целом о ситуации, конечно, здесь обязательно должна быть какая-то дискуссия, диалог. А если мы говорим о тех акторах, "говорящих головах", которые сегодня пытаются каким-то образом эту повестку навязывать, – надо разделять. Не надо говорить сегодня с точки зрения стран, надо говорить конкретно: есть акторы, есть "говорящие головы", которые сегодня к чему-то призывают. Вот с точки зрения их ответ должен быть максимально жестким».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».





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