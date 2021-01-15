Завершено тестирование сети 5G

Источник материала: ОНТ

Умные городские системы, беспилотные автобусы, управляемые за сотни километров роботы и сверхчёткая картинка! Новейшие технологии приходят в Беларусь с сетью 5G. Её тестирование успешно завершил главный оператор страны.

Высокая скорость при минимальных задержках! Это главное преимущество сети. С мая 5G тестировали в индустриальном парке «Великий камень» – для инвесторов, которые создают здесь высокотехнологичные производства, важна сверхбыстрая обработка данных. Такие умные технологии в перспективе начнут применять в образовании, медицине и даже агропромышленном комплексе. Поэтому второй экспериментальной площадкой «Белтелекома» стал Копыльский район – важно было протестировать сеть в сельской местности.

Сеть нового поколения в Минске и областных городах появится в ближайшее время. И в течение пяти лет планируется, что 5G полностью покроет Беларусь.





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