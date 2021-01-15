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Наталья Кочанова провела телефонную линию

15.01.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Наталья Кочанова провела телефонную линию

О проблемах, которые по разным причинам не были решены, сегодня говорили напрямую с председателем Совета Республики. Наталья Кочанова провела телефонную линию. 

Звонков было много. Они поступали практически со всех регионов. Ремонт дорог, трудоустройство, компенсация вкладов – темы разные. Были и коллективные просьбы. Так, жительница Пинска, работающая на строительном предприятии, переживает из-за падения объемов работ. Просит помочь в сохранении коллектива и обеспечении предприятия заказами. Но были ситуации, которые решались сразу. Практика прямых телефонных линий уже зарекомендовала себя как действенный инструмент помощи людям.

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О проблемах, которые по разным причинам не были решены, сегодня говорили напрямую с председателем Совета Республики. Наталья Кочанова провела телефонную линию. ...
 
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