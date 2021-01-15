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Еще аукнется

Ограничение крупноформатной торговли

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чем чревато доминирование иностранного капитала в розничной торговле Беларуси? Торговые сети, принадлежащие иностранным компаниям, чаще всего бойкотируют отечественного товаропроизводителя. Они не заинтересованы в том, чтобы в Беларуси...

Как отметил в беседе с «Ежедневником» руководитель Белорусского союза предпринимателей Александр Калинин, в стране катастрофическими темпами, особенно в торговле, нарастились мощности, в том числе торговые площади, иностранного капитала.Глава бизнес-союза привел в пример «Евроопт» – компанию со 100% кипрским капиталом. По его словам, обороты «Евроопта» сегодня превышают обороты всех других торговых сетей.«Хотя и те принадлежат пусть и не кипрскому, но российскому, литовскому и другим иностранным хозяевам», – уточнил он.«Что получается в итоге? Когда доминирует иностранный торговый капитал, торговые сети начинают замыкать всю цепочку: производитель – импортер – сбыт Беларусь. То есть, они становятся товаропроводящими сети иностранного товара. Кроме этого, они не заинтересованы привлекать товар малого бизнеса. Им нужны дешевые товары, и они добиваются гигантских скидок у наших предприятий, входящих в концерн Белгоспищепрома», – рассказал эксперт.С коллегой солидарен вице-председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Виктор Маргелов.«Если иностранный капитал не занимает лидирующие позиции на рынке, то нет никаких проблем. Например, есть диваны ИКЕА и есть белорусские, и это нормально. Но плохо, когда предприятие, занимающее доминирующее положение на рынке, пользуясь своей рыночной силой, забирает ресурсы у наших белорусских предприятий-производителей либо оптового звена», – отметил он в комментарии для «Ежедневника».«У нас призывают: производите белорусское, – говорит Александр Калинин. – Но как это делать, если белорусское по себестоимости становится дороже импорта, которое сюда гонится, причем неизвестно какого качества».Он рассказал, что Белорусский союз предпринимателей занимался продвижением через государственные органы импортозамещяющих проектов.«Например, гродненской фабрики, которая производит косметическую продукцию из хлопка и льна, замещаяющую косметические ватные палочки, тампоны и т.д. Предприятие встретило серьезное сопротивление в сети «Евроопт» со своим товаром, – отметил он. – Торговая сеть приняла продукцию данного предприятия, но при этом поставила не нее наценку в размере 60% и одновременно провела распродажу импортной конкурирующей продукции. А потом сказали, что товар не пользовался спросом. Как видим, иностранным торговым сетям работать с белорусским товаром неинтересно».Калинин рассказал, что сегодня понемногу товары гродненской компании все же продаются, но, как он считает, само поведение крупнейшей торговой сети показало, что там не заинтересованы в том, чтобы в Беларуси развивались импортозамещающее производство по их номенклатуре.Доминирование иностранного капитала в розничной торговле еще аукнется Беларуси, считают эксперты.«Потому что торговые сети развивались за счет того, что брались кредиты, которые возвращались за счет задержки платежей производителям. Вымывалась оборотка», – подчеркнул Калинин.«Беларусь же не резиновая, – добавил он. – Насыщение торговыми объектами закончится. Куда пойдет прибыль? Она будет вывозиться из страны. Если компания 100% принадлежит иностранному капиталу, то рано или поздно начинается момент вывоза чистой прибыли».Виктор Маргелов также подчеркнул, что иностранные компании не заинтересованы в реализации каких-то национальных интересов, они заинтересованы продвигать свои трансинтернациональные интересы.В Беларуси остался единственный источник роста благосостояния страны – это рост внутреннего спроса с минимальной импортной составляющей, считает он.По мнению Маргелова, в этом вопросе уже и так сделано немало ошибок. Они касаются в первую очередь инфраструктурного регулирования, когда иностранный капитал впустили в страну сверх нормы.В этой ситуации первое, что нужно сделать, считает вице-председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей, надо выравнивать условия хозяйствования между крупными и малыми субъектами хозяйствования.«У нас нет равной цены закупки, равного доступа к финансам и прочее, – рассказал он. – Даже в Европе ограничивают крупноформатную торговлю в пользу малого бизнеса. Потому что круноформатная торговля не стыкуется с малым производственным бизнесом. Производителю, представляющему малый и средний бизнес, опочти невозможно наладить сотрудничество с крупными торговыми сетями. Фермер, вырастивший в теплицах огурцы, никогда не повезет их в Евроопт, понимая, что тот даже разговаривать с ним не будет. Следовательно, ему нужен такой же партнер, с которым он сможет сотрудничать».Специалисты считают, что доля таких субъектов хозяйствования должна быть примерно около 50% в товарообороте.«Чтобы были крупные для крупных, мелкие для малых, тогда появляется рынок сбыта для малых белорусских производственных предприятий. Сейчас же его нет», – заключил Виктор Маргелов.