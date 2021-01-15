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Фото: Александр Подгорчук / «Коммерсантъ»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Москве нашли дом со 167 тысячами мигрантов Все они были прописаны в одном помещении.

В Москве будут судить семерых участников организованной группы, занимавшейся фиктивной постановкой на учет мигрантов. По данным следствия, банда незаконно зарегистрировала в Москве около 167 тысяч человек — причем все они были прописаны в одном помещении. Об этом сообщается на сайте городской прокуратуры.Принимающей стороной иностранцев выступали коммерческие организации и индивидуальный предприниматель. Мигрантов регистрировали в доме, расположенном на проспекте 40 лет Октября, — предполагалось, что все они должны там пребывать.За свои услуги злоумышленники получали от приезжих до 5 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма незаконно полученного дохода могла составить от 417 миллионов до 835 миллионов рублей. Деятельность банды была пресечена столичными правоохранительными органами. Двое обвиняемых заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, организатора преступной схемы пока не нашли — он скрылся, осуществляется его розыск. Уголовные дела в отношении других членов группы рассмотрит Люблинский районный суд.В 2018 году громкий скандал разгорелся вокруг екатеринбургской квартиры — в ней нашли более 9 тысяч прописанных. Владелец жилья утверждал, что все они — его друзья. Суд оштрафовал мужчину на 400 тысяч рублей. Летом 2019-го стало известно, что он открыл «резиновый» офис.