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Веганы массово лишили себя возможности завести детей ради спасения планеты

15.01.2021 06:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Веганы массово лишили себя возможности завести детей ради спасения планеты
Фото: Nick Demediuk
Молодые австралийцы массово делают вазэктомию, так как беспокоятся об окружающей среде. Об этом сообщает LADBible.

Доктор Ник Демедиук (Nick Demediuk), выполняющий около 10 процентов всех операций по вазэктомии в стране, заявил, что среди его пациентов увеличилось число мужчин от 18 до 28 лет. Многие из них — веганы, обеспокоенные тем, как сильно вредит перенаселение планете.

Демедиук отметил, что его пациенты решают ради спасения планеты завести всего одного ребенка или вовсе лишить себя возможности размножаться. Он считает, что готовность людей отказаться от деторождения связана с высоким уровнем образованности.

По словам врача, в Южной Америке популярность вазэктомии увеличивается по экспоненте, в то время как в Австралии рост числа операций происходит постепенно. Австралия — вторая после Новой Зеландии страна по числу сделанных вазэктомий на человека.

Психиатр Танвир Ахмед (Tanveer Ahmed) согласился с коллегой и отметил, что в традиционных маскулинных культурах вазэктомию делают куда реже, так как мужская фертильность важна для всего клана. Он добавил, что на решение молодых мужчин подвергнуться операции влияет социально-политический ландшафт. «Вазэктомия стала своего рода политическим актом для веганов и защитников окружающей среды. Также эта операция популярна у мужчин-профеминистов», — пояснил Ахмед.

Ранее сообщалось, что веганка из британского Брайтона принципиально не кормит сына продуктами животного происхождения ради спасения планеты. По словам женщины, ее ребенок совершенно здоров и у него отличный аппетит.
 
 
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В Южной Америке популярность вазэктомии увеличивается по экспоненте, в то время как в Австралии рост числа операций происходит постепенно.
 
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