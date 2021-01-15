Всенародная скорбь: в Минске простились с митрополитом Филаретом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотни людей пришли на прощание с митрополитом Филаретом, почетным Патриаршим экзархом всея Беларуси. Более 20 лет он возглавлял белорусскую православную церковь. Ушел из жизни на 86-м году. Церемония прощания состоялась в Свято-духовом кафедральном соборе Минска, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Екатерина Михайлинская.

В Минске настоящая зима – со снегопадом и морозом. Но даже в минус семь в Свято-духов кафедральный собор выстроилась очередь. На глазах людей – слезы. В руках у многих – белые розы. Их очень любил митрополит Филарет.

Любите друг друга – такое напутствие владыка часто давал своим духовным чадам. Он более 20 лет возглавлял белорусскую православную церковь, но всегда находил время, чтобы зажечь надежду в каждом. Однажды он выходил со службы и увидел экскурсию школьников с учительницей. Остановился и предложил благословить весь класс.

«Он нашел время подойти к каждому ребенку. Он благословлял каждого ребенка, каждому говорил хорошие слова. И для нас это был лучший год жизни. Это помнят дети, потому что они хранят даже бумажные иконки, которые были подарены каждому. Мы первый раз тогда на себе почувствовали, что значит благословение такого хорошего человека», – рассказала прихожанка.

Таким владыку запомнят верующие Беларуси. Самым влиятельным иерархом страны его назвал Александр Лукашенко. Они хорошо были знакомы лично. Президент и митрополит не раз встречались. Поговорить о мирском и духовном Лукашенко приезжал к владыке и после того, как тот отошел от дел. Сегодня их последнее прощание.

Богослужения за упокой сегодня проходят во всех белорусских храмах. В кафедральном соборе панихиду провел митрополит Вениамин. Между службами продолжают читать Евангелие. Проститься с владыкой пришли государственные деятели, дипломаты.

«Живой, открытый, масштабный, яркий человек. И то, что сегодня для всех нас день очень горький, это действительно так, и сложно к этому что-то добавить», – поделился чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев.

Еще в 2012-м митрополит Филарет написал завещание. Попросил, чтобы его отпели там, где он любил молиться, а похоронили в мужском монастыре в Жировичах. Выполнить его пожелания постарались максимально точно.