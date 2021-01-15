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Всенародная скорбь: в Минске простились с митрополитом Филаретом
15.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сотни людей пришли на прощание с митрополитом Филаретом, почетным Патриаршим экзархом всея Беларуси. Более 20 лет он возглавлял белорусскую православную церковь. Ушел из жизни на 86-м году. Церемония прощания состоялась в Свято-духовом кафедральном соборе Минска, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Екатерина Михайлинская.
В Минске настоящая зима – со снегопадом и морозом. Но даже в минус семь в Свято-духов кафедральный собор выстроилась очередь. На глазах людей – слезы. В руках у многих – белые розы. Их очень любил митрополит Филарет.
Любите друг друга – такое напутствие владыка часто давал своим духовным чадам. Он более 20 лет возглавлял белорусскую православную церковь, но всегда находил время, чтобы зажечь надежду в каждом. Однажды он выходил со службы и увидел экскурсию школьников с учительницей. Остановился и предложил благословить весь класс.
Таким владыку запомнят верующие Беларуси. Самым влиятельным иерархом страны его назвал Александр Лукашенко. Они хорошо были знакомы лично. Президент и митрополит не раз встречались. Поговорить о мирском и духовном Лукашенко приезжал к владыке и после того, как тот отошел от дел. Сегодня их последнее прощание.
Богослужения за упокой сегодня проходят во всех белорусских храмах. В кафедральном соборе панихиду провел митрополит Вениамин. Между службами продолжают читать Евангелие. Проститься с владыкой пришли государственные деятели, дипломаты.
Еще в 2012-м митрополит Филарет написал завещание. Попросил, чтобы его отпели там, где он любил молиться, а похоронили в мужском монастыре в Жировичах. Выполнить его пожелания постарались максимально точно.
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Еще в 2012-м митрополит Филарет написал завещание. Попросил, чтобы его отпели там, где он любил молиться, а похоронили в мужском монастыре в Жировичах.
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