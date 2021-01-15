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Правозащитники сообщили о судах над участниками протестов

15.01.2021 07:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Лишенному госрегистрации правозащитному центру «Весна» известно о проведении 14 января в Минске судов по административным делам в связи с протестами в отношении не менее 18 человек.

Правозащитники сообщили о судах над участниками протестов
Фото носит иллюстративный характер

Данные о разбирательствах в других городах отсутствуют.

В частности, 11 человек получили штрафы от 20 до 30 базовых величин (580—870 рублей), пять — административный арест сроком от 12 до 15 суток. Как минимум два дела направлено на доработку. По информации правозащитников, два человека выглядели избитыми и были госпитализированы после заседаний.

Наиболее распространенная статья КоАП — 23.34 (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий). В отчете «Весны» фигурирует также ст. 17.1 (мелкое хулиганство).

Всего с начала рабочей недели, согласно информации правозащитников, состоялось не менее 86 судебных рассмотрений административных дел в связи с протестами.

 
Теги: Минск
 
 
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Лишенному госрегистрации правозащитному центру «Весна» известно о проведении 14 января в Минске судов по административным делам в связи с протестами в отношении...
 
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