Нестандартное жилье: самая большая квартира Минска, сталинка с антресолью и пентхаус с террасой

Источник материала: Tut.by

Жилье с высокими потолками всегда в цене. Ведь они дают чувство простора и больше вариантов в оформлении интерьера. Нашли несколько квартир в Минске с высотой потолков 3,3 и даже 4 м. Посмотрите, как их владельцы воспользовались объемом помещений — есть примеры с обустроенными спальнями на антресолях (высота же позволяет).

Трехкомнатная квартира с высотой потолков 3,33 м

Квартира находится на первом этаже четырехэтажного кирпичного дома 1946 года постройки. Общая площадь — всего 43 «квадрата». И на этих довольно скромных метрах — три комнаты. Вероятно, она изначально считалась двухкомнатной. Изучив фотографии, мы поняли, как появилась дополнительная спальня — благодаря высоте потолка ее разместили на антресоли над другой комнатой.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

В объявлении указано, что в квартире был выполнен «качественный ремонт с полной заменой всех коммуникаций и внутренних элементов». Также написано, что «дизайн выдержан в едином стиле, в который гармонично вписывается мебель и элементы декора». Она продается со всей мебелью и техникой. Цена — 85 тысяч долларов.



Фото: realt.by







Фото: realt.by

Дом расположен по улице Коласа, представляет собой историческую ценность и охраняется государством. Здесь «чистый подъезд и респектабельные соседи».

Пятикомнатная квартира с высотой потолков 3,4 м

Квартира расположена на втором этаже четырехэтажного кирпичного дома 1945 года постройки. Как и в предыдущей квартире, балкон здесь отсутствует, зато есть два санузла, джакузи, гардеробная комната. Общая площадь апартаментов — 141 кв. м, кухни — 19 кв. м. Квартира состоит из двух, объединенных в одну.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

В объявлении пишут, что это «самая большая сталинка в центре города с дизайнерским ремонтом, работа известного белорусского дизайнера Александра Трусова» и что это «квартира для VIP». Известно также, что на полу в зале и столовой — паркет из ценных пород африканского дерева, во всех спальных комнатах и коридоре — торцовый паркет. Из инженерии — кондиционеры в двух комнатах, видеокамера у входной двери, сигнализация, бойлер, трехступенчатая система очистки воды, принудительная вентиляционная система в спальне, спутниковое ТВ. Цена на квартиру — договорная. Продается с мебелью и техникой.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Дом находится в центре города, на улице Коммунистической, недалеко от Оперного театра, Свислочи, парка Горького и станции метро «Площадь Победы».

Двухуровневая пятикомнатная квартира с высотой потолков 3,5 м

Квартира расположена на пятом этаже шестиэтажного монолитного дома 2008 года постройки. Общая площадь апартаментов — 583,2 кв. м. Есть три санузла, а вот балкон отсутствует.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

В объявлении пишут, что это «самая большая квартира в Минске» и что это «эксклюзивный пентхаус». Известно также, что «ремонт выполнен из высококачественных материалов (паркетная доска, мраморная плитка). Верхний этаж — без отделки. Продают квартиру за 1 020 200 долларов.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Квартира расположена в доме по улице Москвина в жилом комплексе «Залаты Маентак». Это дом с огороженной территорией и парковкой. По периметру территории установлено видеонаблюдение, у новых владельцев будет также подземный гараж на две машины.

Двухкомнатная квартира с высотой потолков 3,5 м

Квартира находится на пятом этаже кирпичного пятиэтажного дома 1949 года постройки. Общая площадь — 64,4 кв. м, кухни — 13,2 кв.м. Санузел — совмещенный, есть балкон.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Известно, что в квартире «трубы канализации заменены, при ремонте установлена дорогая сантехника. Ремонт в квартире дизайнерский, с использованием качественных материалов». Окна выходят на две стороны. Квартира продается за 145 тысяч долларов.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Квартира находится в центре столицы, на проспекте Независимости, в доме, который является памятником историко-культурного наследия. В объявлении пишут: «Вы въезжаете в тихий зеленый двор через шлагбаум — во дворе всегда есть свободное место. Вас приветствуют вежливые соседи». Недалеко от дома — станции метро «Купаловская» и «Немига».

Двухуровневая двухкомнатная квартира с высотой потолков 4 м

Квартира расположена на верхнем этаже девятиэтажного каркасно-блочного дома 2011 года постройки. Здесь есть два санузла, гардеробные, Общая площадь квартиры — 87 кв. м. В объявлении пишут, что это фактически четырехкомнатная квартира. А еще есть терраса площадью 120 кв.м.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Квартира рекламируется как «уникальный вариант, пентхаус в два уровня, без соседей вообще, единственная квартира на площадке, выход из квартиры на крышу-террасу. В доме есть подземный паркинг и огороженная дворовая территория».



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Квартира находится в доме по улице Белинского. Продают пентхаус за 255 тысяч долларов.