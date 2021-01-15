«Мать позволяет ребенку визжать - вопрос к ее адекватности». Бородину возмутили пассажиры самолета

Источник материала: Tut.by

Телеведущая Ксения Бородина резко высказалась об авиаперелетах с детьми в своем инстаграме: «Несмотря на то, что я сама мать и по идее должна топить за #онжеребенок, я признаю, что длительные перелеты рядом с семействами для кого-то могут превратиться в отдельное испытание для нервной системы».

Звездная мама разделяет негодование других пассажиров, когда дети в самолете шумят и пинают твое кресло. Ксения возмущена, что из-за таких случаев окружающие не хотят сидеть даже рядом с адекватными семьями:

«В итоге всем "детным" достается из-за поведения яжматерей и их отпрысков. Уже на стойке регистрации на тебя смотрят как на потенциальную угрозу спокойствию».

Бывшая ведущая «Дома-2» осудила родителей, которые вместо замечаний своим чадам обвиняют окружающих в нетерпимости:

«Если мать позволяет ребенку пинать чужое кресло, орать, визжать, носиться по салону со скоростью гепарда после встречи с иголками дикобраза — это вопросы к ней, к ее адекватности. Еще хуже, когда просишь повлиять на ситуацию, а в ответ получаешь ушат негодования. Ведь „это же дети“, с ними ничего нельзя поделать. Вот хочет он барабанить по твоей спине — сиди и смирись, иначе именно ты зло, а не они — невоспитанные хамы».

Ксения придерживается правила, что в полете всем пассажирам должно быть комфортно. И то, как ребенок будет вести себя в общественном месте, зависит только от взрослых.

«Ведь мы родители даем пример своим детям, учим, как вести себя в социуме. Мы должны объяснять, что в общественном месте, помимо твоих хотелок, существуют еще желания и права окружающих. Никто не должен страдать, нервничать или испытывать дискомфорт, потому что родитель не может справиться с поведением своего ребенка.

Никто не должен терпеть чью-то невоспитанность. Вседозволенность еще никого не привела к успеху. И в первую очередь от этого в будущем пострадают именно родители. Потому что они не авторитет», — подытожила Бородина.