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Папарацци сняли, как выглядит фигура 51-летней Джей Ло без ретуши. На это стоит посмотреть

15.01.2021 08:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Зимние каникулы актриса и певица провела вместе с семьей на островах Теркс и Кайкос в Атлантическом океане. Дива не только отдыхала, но и тренировалась. Инстаграм Дженнифер пестрит эффектными фото и видео, снятыми на побережье:

Согласны, на постановочных фотографиях выглядеть эффектно может кто угодно, а уж тем более — Джей Ло. Но звезда попала и в объективы папарацци, которые точно не заботились о том, чтобы она хорошо получилась на снимках. Кажется, это шах и мат всем разговорам про то, что «все красота этих звезд 40 + - результат фотошопа». Дженнифер действительно в шикарной форме:

Напомним: Джей Ло — противница инъекционной косметологии и пластической хирургии. Зато адепт спорта и здорового питания. О принципах жизни, которые помогают ей оставаться неотразимой уже не одно десятилетие, мы рассказывали здесь.

 
 
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Дива выглядит прекрасно не только на постановочных фотографиях, но и на снимках коварных папарацци. Мы в восхищении!
 
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