В укромном дворике в Музыкальном переулке открылось новое кафе «Брют»

Источник материала: Tut.by

Недавно в укромном дворике в Верхнем городе по двойному адресу: Музыкальный переулок, ½ или же ул. Герцена, 2 открылось небольшое кафе «Брют». Его владелицы сделали ставку на поздние завтраки, а титульным продуктом назначили круассан. Показываем новую локацию на месте кофейни «Ферзь», а владелицы Инга и Татьяна рассказывают о проекте.



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«Круассан универсален. Может быть и завтраком, и обедом, и ужином»

Владельцы нового места — подруги Татьяна и Инга — рассказывают, что проект родился в конце августа 2020-го. Период, конечно, был не самый удачный, появлялось много сомнений, да и события в стране не располагали к старту. Но девушки постарались не зацикливаться на этом, а взялись за проект и за полгода подготовили кафе к открытию.

— Мы с Таней старые подруги и давненько хотели открыть что-то совместное именно в ресторанной сфере. Наверное, потому что я корнями из общепита, а Таня, наоборот, «по ту сторону», и как посетитель многих заведений хотела познать «внутрянку», — делится Инга.



Татьяна (слева) и Инга

Вопрос, какую концепцию воплощать в заведении, не стоял: идею девушки вынашивали давно, постоянно говорили о круассанах. Этот продукт, уверяют владелицы, очень универсальный и в зависимости от начинки может быть и завтраком, и обедом, и ужином. Кроме этого, очень хотелось сделать акцент на поздние завтраки.

— Мне кажется, наш шеф-повар отлично с этим справился. При этом завтраки планируем еще расширять. Сами очень любим завтракать в заведениях и рады, что это направление развивается в Минске.

Некоторые позиции из меню круассанов

классический круассан (75 г) — 4 рубля

круассан с малиновым вареньем (75 г / 50 г) — 6 рублей

круассан с рукколой и омлетом скрэмбл* (160 г / 70 г) — 8 рублей

круассан с салями и вялеными томатами* (160 г / 70 г) — 9 рублей

круассан с лососем* (185 г / 70 г) — 10 рублей

*подаются с гарниром из свежих овощей



Круассан с салями и вялеными томатами — 9 рублей

Остальная концепция сложилась, когда к хозяйкам в руки попало помещение кофейни «Ферзь». На тот момент кофейня еще работала, но девушки уже думали, что с ним делать.

— У нас давно были задумки, но то место не могли выбрать, то семейные обстоятельства не позволяли. А здесь близкие поддержали, знали, что мы горели идеей, и предложили попробовать. Заведение совсем небольшое — мы решились.

«Мечтали создать место и атмосферу, чтобы нам самим хотелось прийти»

Помимо круассанов с кофе и поздних завтраков, в кафе можно выпить бокал игристого.

— Очень хотелось сделать акцент на поздние завтраки, но при этом оставить возможность выпить вина, съесть закуску и не перегружать себя горячими блюдами.







Тартар из лосося со сливочным кремом — 17 рублей. В заведении говорят, что хоть в кафе и акцент на круассанах, в меню есть и другие блюда, и можно приходить на полноценные трапезы

Помещение у «Брюта» небольшое, и девушки считают это плюсом: им и самим нравятся такие места. Чтобы без лишнего пафоса, но при этом уютно и стильно. Тем более рядом кричащая Зыбицкая, а более спокойного места не хватало.

— Мы мечтали создать место и атмосферу, чтобы нам самим хотелось прийти с подругами на бокал игристого или на семейный завтрак, побаловать детей круассанами с нутеллой. Для этого мы собрали команду, которая в точности реализовала все, как мы и представляли.

Цены, говорят рестораторы, у них средние. Помимо круассанов, в меню есть закуски, салаты, нашлось место и парочке основных блюд.

Некоторые позиции из меню

овощной салат со взбитой фетой (200 г) — 12 рублей

оливье по-французски с креветками (215 г) — 17 рублей

тартар из говядины с кремом с пармезаном (135 г) — 16 рублей

паштет из лосося с луковым вареньем (240 г) — 13 рублей

спагетти с лососем и сливочно-икорным соусом (240 г) — 19 рублей

говядина с картофельными ньокками и брюссельской капустой (310 г) — 19 рублей



Севиче из креветок в глазури — 18 рублей (посыпается апельсиновым перцем)

Если говорить о названии — «Брют» — его придумала Инга. Девушки считают, что игристое — тот напиток, который отлично сочетается с завтраками, а многие любят выпить бокальчик и вечером.

Что касается планов, то летом у кафе будет терраса с охлаждающими лимонадами, коктейльной картой и новыми идеями от шефа. И хоть время старта вышло не самым удачным, в данной локации девушки видят перспективу.

— Такой формат только начинает дышать. Все устали от ситуации в стране и мире, поэтому мы вошли на рынок в тот момент, когда нужно набирать обороты.





Мы помним, что скоро весна, и хотим встречать первые солнечные деньки вместе с нашими гостями, когда хочется посидеть на террасе с бокалом. Это дает нам силы побороть все страхи.

«Брют» Адрес: Музыкальный переулок, ½ или же ул. Герцена, 2

Время работы: с 10.00 до 23.00