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В укромном дворике в Музыкальном переулке открылось новое кафе «Брют»
Источник материала: Tut.by
Недавно в укромном дворике в Верхнем городе по двойному адресу: Музыкальный переулок, ½ или же ул. Герцена, 2 открылось небольшое кафе «Брют». Его владелицы сделали ставку на поздние завтраки, а титульным продуктом назначили круассан. Показываем новую локацию на месте кофейни «Ферзь», а владелицы Инга и Татьяна рассказывают о проекте.
«Круассан универсален. Может быть и завтраком, и обедом, и ужином»
Владельцы нового места — подруги Татьяна и Инга — рассказывают, что проект родился в конце августа 2020-го. Период, конечно, был не самый удачный, появлялось много сомнений, да и события в стране не располагали к старту. Но девушки постарались не зацикливаться на этом, а взялись за проект и за полгода подготовили кафе к открытию.
— Мы с Таней старые подруги и давненько хотели открыть что-то совместное именно в ресторанной сфере. Наверное, потому что я корнями из общепита, а Таня, наоборот, «по ту сторону», и как посетитель многих заведений хотела познать «внутрянку», — делится Инга.
Вопрос, какую концепцию воплощать в заведении, не стоял: идею девушки вынашивали давно, постоянно говорили о круассанах. Этот продукт, уверяют владелицы, очень универсальный и в зависимости от начинки может быть и завтраком, и обедом, и ужином. Кроме этого, очень хотелось сделать акцент на поздние завтраки.
— Мне кажется, наш шеф-повар отлично с этим справился. При этом завтраки планируем еще расширять. Сами очень любим завтракать в заведениях и рады, что это направление развивается в Минске.
Некоторые позиции из меню круассанов
классический круассан (75 г) — 4 рубля
*подаются с гарниром из свежих овощей
Остальная концепция сложилась, когда к хозяйкам в руки попало помещение кофейни «Ферзь». На тот момент кофейня еще работала, но девушки уже думали, что с ним делать.
— У нас давно были задумки, но то место не могли выбрать, то семейные обстоятельства не позволяли. А здесь близкие поддержали, знали, что мы горели идеей, и предложили попробовать. Заведение совсем небольшое — мы решились.
«Мечтали создать место и атмосферу, чтобы нам самим хотелось прийти»
Помимо круассанов с кофе и поздних завтраков, в кафе можно выпить бокал игристого.
— Очень хотелось сделать акцент на поздние завтраки, но при этом оставить возможность выпить вина, съесть закуску и не перегружать себя горячими блюдами.
Помещение у «Брюта» небольшое, и девушки считают это плюсом: им и самим нравятся такие места. Чтобы без лишнего пафоса, но при этом уютно и стильно. Тем более рядом кричащая Зыбицкая, а более спокойного места не хватало.
— Мы мечтали создать место и атмосферу, чтобы нам самим хотелось прийти с подругами на бокал игристого или на семейный завтрак, побаловать детей круассанами с нутеллой. Для этого мы собрали команду, которая в точности реализовала все, как мы и представляли.
Цены, говорят рестораторы, у них средние. Помимо круассанов, в меню есть закуски, салаты, нашлось место и парочке основных блюд.
Некоторые позиции из меню
овощной салат со взбитой фетой (200 г) — 12 рублей
Если говорить о названии — «Брют» — его придумала Инга. Девушки считают, что игристое — тот напиток, который отлично сочетается с завтраками, а многие любят выпить бокальчик и вечером.
Что касается планов, то летом у кафе будет терраса с охлаждающими лимонадами, коктейльной картой и новыми идеями от шефа. И хоть время старта вышло не самым удачным, в данной локации девушки видят перспективу.
— Такой формат только начинает дышать. Все устали от ситуации в стране и мире, поэтому мы вошли на рынок в тот момент, когда нужно набирать обороты.
Мы помним, что скоро весна, и хотим встречать первые солнечные деньки вместе с нашими гостями, когда хочется посидеть на террасе с бокалом. Это дает нам силы побороть все страхи.
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Недавно в укромном дворике в Верхнем городе по двойному адресу: Музыкальный переулок, ½ или же ул. Герцена, 2 открылось небольшое кафе «Брют». Его владелицы сделали...
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