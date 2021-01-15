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Правительство Казахстана сложило полномочия
Источник материала: Навiны
Правительство Казахстана сложило полномочия, но продолжит исполнять обязанности.
По Конституции Кабинет министров слагает полномочия перед вновь избранным мажилисом парламента.
Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ, в котором министрам поручается «исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства».
Новый кабинет министров будет сформирован после консультаций с руководителями фракций, сообщал ранее глава государства.
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Правительство Казахстана сложило полномочия, но продолжит исполнять обязанности.
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