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Правительство Казахстана сложило полномочия

15.01.2021 08:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Правительство Казахстана сложило полномочия, но продолжит исполнять обязанности.

Правительство Казахстана сложило полномочия

По Конституции Кабинет министров слагает полномочия перед вновь избранным мажилисом парламента.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ, в котором министрам поручается «исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства».

Новый кабинет министров будет сформирован после консультаций с руководителями фракций, сообщал ранее глава государства.

 
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Правительство Казахстана сложило полномочия, но продолжит исполнять обязанности.
 
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