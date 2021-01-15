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Волонтеры рассказали о задержанных на вечерних акциях в четверг

15.01.2021 08:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Не менее семи человек, в том числе две женщины, задержано вечером в четверг, 14 января, в ходе районных акций протеста.

Волонтеры рассказали о задержанных на вечерних акциях в четверг

Как сообщает волонтерский телеграм-канал «Списки задержанных», среди них также врач-невролог Руслан Бадамшин, которого неоднократно задерживали летом и осенью: 10 августа возле стелы на пересечении проспектов Независимости и Победителей (был ранен; суд оштрафовал на 10 базовых величин — 270 рублей), 2 ноября в районе проспекта Дзержинского в Минске на акции в поддержку отчисленных студентов-медиков (15-суточный арест) и 29 ноября на «Марше соседей» в столичном микрорайоне Уручье (15-суточный арест).

Локальные акции проходят в Минске и других городах без привязки ко времени и дням недели.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Не менее семи человек, в том числе две женщины, задержано вечером в четверг, 14 января, в ходе районных акций протеста.
 
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