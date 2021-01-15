Волонтеры рассказали о задержанных на вечерних акциях в четверг

Не менее семи человек, в том числе две женщины, задержано вечером в четверг, 14 января, в ходе районных акций протеста.





Как сообщает волонтерский телеграм-канал «Списки задержанных», среди них также врач-невролог Руслан Бадамшин, которого неоднократно задерживали летом и осенью: 10 августа возле стелы на пересечении проспектов Независимости и Победителей (был ранен; суд оштрафовал на 10 базовых величин — 270 рублей), 2 ноября в районе проспекта Дзержинского в Минске на акции в поддержку отчисленных студентов-медиков (15-суточный арест) и 29 ноября на «Марше соседей» в столичном микрорайоне Уручье (15-суточный арест).

Локальные акции проходят в Минске и других городах без привязки ко времени и дням недели.