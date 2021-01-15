От $560 за «квадрат» с отделкой. Изучаем новые модульные дома в Беларуси и впечатления первых жильцов

Источник материала: Onliner

Модульные дома как бюджетная альтернатива классическому строительству появились в Беларуси еще 7 лет назад. За пару месяцев их изготавливают в заводских условиях, частями доставляют на участок и собирают, как конструктор. Но первые попытки распространить эту технологию в Беларуси почему-то провалились: качество одних домов вызвало разочарование, другие оказались недоступны белорусскому кошельку. Год назад в Минске появилось новое производство модульных домов — «Ярнi». Его основал индивидуальный предприниматель Кирилл Лущик, который раньше делал каркасные бани, а до 2018 года вообще не имел отношения к строительству. Тем не менее компания «Ярнi» построила три жилых дома, еще два находятся в работе. Как и все модульные дома, они выглядит модно и современно, а от предшественников отличаются достаточно низкой ценой (по крайней мере, в базовой комплектации). Но что насчет качества? Onliner изучил дома, поговорил с жильцами и побывал на производстве.

Первая волна модульных домов в Беларуси

Первые попытки внедрить технологию модульного домостроения были предприняты у нас 5—7 лет назад. Но технология почему-то не получила широкого распространения: то качество хромало, то цена зашкаливала.





«Дубльдома», которые с 2015 года строились в Беларуси по российской франшизе, сначала вызвали широкий интерес, а потом — определенное разочарование у потребителя: оказалось, что симпатичные домики в стиле барнхаус страдают болячками, плохо совместимыми с постоянной жизнью за городом. В итоге бизнес выкупила белорусская компания «ХоумЛенд» — производитель модульных домов, работающий с 2013 года. Он решил перезапустить «дубльдом», исправив ошибки, связанные с качеством. В результате проект подорожал : если до перезапуска домик на 40 «квадратов» стоил $25 тыс., то после — уже $31 тыс. Компания «ХоумЛенд» ориентируется на качество, а не на кошелек белорусского потребителя, и не скрывает, что большинство ее клиентов живут за пределами республики.





Похожая ситуация — с Modular House от Zrobym. Из 15 проектов, размещенных на их сайте, большинство выглядят почти элитными: и по ценам, и по характеристикам. Есть только две модели дешевле $50 тыс., но цена «квадрата» в них составляет порядка $700.





Стартап «Ярнi»

Компания «Ярнi» ориентирована на более низкий ценовой сегмент: за $9 тыс. они готовы возвести микродом на 16 «квадратов» с панорамным окном, а за $27 тыс. — небольшой дом с тремя спальнями. У всех стандартных моделей «Ярнi» одна цена — $562 за «квадрат» с отделкой (без учета доставки на участок и сборки). Небольшие дома получаются ощутимо дешевле, чем у конкурентов.





Бэкграунда у компании нет. До 2018 года ее основатель Кирилл Лущик не имел отношения к стройке. Некоторое время производил каркасные бани, координируя работу наемных специалистов, а потом изучил российский опыт строительства модульных домов и решил попробовать внедрить что-то похожее в Беларуси.





Взяв за основу модели российских производителей, Кирилл нарисовал в графическом редакторе четыре варианта модульных домов и нанял конструктора, который просчитал их технические характеристики и разработал конструктив. После этого молодой человек сделал сайт и разместил картинки с ценами. Год назад к Кириллу обратились первые клиенты.





За год компания «Ярнi» сдала в эксплуатацию три дома, но только в одном из них сейчас живут люди. Здания получаются стильными, на качество тоже пока никто не жаловался. Однако и времени прошло всего ничего.

Первые жильцы: «Отопить дом не проблема, проблема его проветрить»

Первыми жильцами модульного дома «Ярнi» стала молодая пара из Минска. С тех пор как они переехали, прошло два холодных месяца, поэтому кое-какие впечатления уже составлены. Конечно, далеко не все нюансы можно заметить сразу, но сейчас хозяева вполне довольны покупкой.













Наталья с мужем работают в IT. Снимали квартиру в Минске, но вить гнездо решили за городом — под Раковом. Участок купили минувшей весной, задумали построить здесь большой коттедж, но для разогрева возвели домик на 48 «квадратов». Он предназначался для гостей и тусовок, однако пока в нем живут сами хозяева. В доме есть кухня-гостиная с панорамным окном и камином, спальня, сауна и большая терраса.

















— Мы обратились в компанию в мае, — говорит Наташа. — Взяли за основу модель двухкомнатного дома за $26,5 тыс. общей площадью 48 «квадратов» и существенно его доработали. В одной из комнат сделали большой санузел с сауной, а на месте санузла устроили гардеробную. Заложили 200 мм утеплителя вместо 150, бахнули дополнительные панорамные окна, изменили конфигурацию окон в спальне и на кухне. Добавили дверь из сауны на улицу, чтобы прыгать в бассейн, увеличили террасу, добавили навес над террасой, плюс сама сауна, печка — все это стоило дополнительных денег. В итоге наш дом обошелся дороже базовой модели где-то на 50%. Но о цене мы договорились заранее, и в процессе стройки она не менялась.













С конца июля по ноябрь, пока на производстве собирался дом, ребята с сантехниками и электриками готовили коммуникации на участке. А потом все усилия строителей соединились в одно небольшое жилище. Сборка и подключение дома заняли один день.





Переехали ребята два месяца назад, и сразу в непогоду. По словам Наташи, камин играет в доме чисто декоративную роль и служит альтернативным источником отопления на случай отключения электричества. Вообще же дом отапливается с помощью трех электроконвекторов: в прихожей, кухне-гостиной и спальне. Кроме того, на кухне и в санузле сделан теплый пол.







— В ноябре здесь еще шли некоторые строительные работы, и мы потратили 500 кВт·ч на стройку, отопление и освещение дома, — продолжает хозяйка. — Правда, у нас пока не подключена кухня, не работает холодильник, посудомойка и плита. Но я уверена, что мы будем тратить не больше 500 кВт·ч в месяц. Сейчас мы платим за электричество по строительному тарифу, но когда введем дом в эксплуатацию и пропишемся, будем платить по тарифу для жилых домов с электроотоплением — 0,0761 рубля за кВт·ч. Получится 38 рублей в месяц.





Так что отопить этот дом не проблема, проблема его проветрить. Первое время, когда я забывала ставить дом на проветривание, мы выезжали в город на 4 часа, а когда возвращались — здесь было душно, как в теплице. В спальне мы установили приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией: воздух, высасываемый из помещения, отдает тепло воздуху входящему. Но отдает не на 100%. Лично я мерзла, лежа рядом с рекуператором.







Что еще построил «Ярнi»

За минувший год Кирилл построил еще два жилища: дачу в Логойском районе под Минском и барнхаус под Гродно. В этих домах сейчас никто не живет, но по фото можно составить представление о том, как выглядит реализованный проект, а не рендеры из графического редактора.





Барнхаус под Гродно обошелся заказчикам в $27 тыс. без внутренней отделки. Его общая площадь — около 80 «квадратов»: 54 на первом этаже, 25 — в чердачном пространстве. Дом пригоден для круглогодичного проживания: в стенах — 200 мм утеплителя. Модели «Барнхаус» на сайте «Ярнi» нет: она проектировалась по индивидуальному заказу и строилась по каркасно-панельной технологии.





— Нам принесли картинку из Pinterest, а размер и планировку мы подогнали под нужды заказчика, — рассказывает Кирилл. — Панели стен, пола, крыши изготавливались на производстве в течение двух месяцев. Вместе с окнами мы доставили их на участок и собрали краном за три дня. Еще в течение четырех недель занимались наружной отделкой, кровлей, террасой и отделкой сауны. Весь процесс изготовления и монтажа занял три месяца.







Что касается дачи в Логойском районе, то она строилась по готовому проекту «Ярнi 32» и обошлась заказчикам в $18 тыс. Общая площадь дома — 32 «квадрата», еще 12 метров — открытая терраса. Процесс изготовления занял два месяца, монтаж на участке — две недели.













Технология и скрытые расходы

Базовые модели в «Ярнi» заказывают редко. Люди всегда хотят большего: дополнительное окно, террасу. А в зимние дома производитель сам рекомендует положить 5 лишних сантиметров каменной ваты.





— В стандарте у нас идет 150 мм утеплителя в стенах, а на полу и потолке — по 200 мм, — говорит Кирилл. — По теплоэффективности это выше белорусских норм, но в Европе так уже не строят. Если клиенты собираются жить в доме зимой, мы предлагаем заложить 200 мм каменной ваты. Придется доплатить $250—500, но дом будет более энергоэффективным и менее затратным во время эксплуатации.











Как делаются зимние стены каркасного дома? Снаружи идет фасадная доска толщиной 27 мм, потом — две обрешетки по 20 мм, затем — силовой каркас на 150 мм, в который вставляется утеплитель. После него идет горизонтальный контрбрус, который скрывает «мостики холода». В него вставляется еще один слой утепления — 50 мм. С наружной стороны стены утеплитель заделывается ветровлагозащитной мембраной, все стыки которой проклеиваются специальной пленкой. С внутренней стороны — пароизоляция.





В результате получается почти герметичная «теплица», которой обязательно нужна вентиляция (как и любому дому, построенному по каркасной технологии). В стандартной комплектации домов «Ярнi» для вентиляции используются клапаны — отверстия в стенах, открывающиеся для всасывания воздуха. А для его высасывания служит вентилятор в санузле. Более комфортной считается приточно-вытяжная вентиляция, но она предполагает дополнительные расходы.





Еще рекомендуют установить кондиционер, хоть он и не входит в стандартную комплектацию. Поскольку дом строится по принципу парника, летом без кондиционера может быть худо.





Кроме того, в цены, заявленные на сайте, не входят доставка и установка дома на участке.





Сейчас у Кирилла и его команды в работе еще два дома «Ярнi». Один — двухмодульный общей площадью 32 «квадрата» — подходит к финальной стадии готовности.





Во время нашего визита хозяева этого дома Илья и Ольга тоже посещали производство. Молодая пара заказала модульный дом на участок под Соколом. Собираясь жить в нем круглый год, ребята заложили 200 мм утеплителя в стены и поменяли кое-что внутри. Размер модуля немного больше стандарта: отапливаемая площадь — 34 «квадрата». В отличие от базовой комплектации, цена которой составляет $18 тыс., дом обойдется паре в $20 тыс. В будущем ребята собираются достроить еще два модуля и вообще относятся к переделкам с энтузиазмом.





— На самом деле это здорово. Можешь лепить все, что захочешь. Нет стандартной планировки, с которой тебе придется смириться. Дом начал строиться в ноябре, сейчас до готовности осталась пара недель. Очень хорошо, что все так оперативно. Посмотришь иной раз, как люди десятилетиями дома строят...





Система электроотопления для этого дома осталась стандартной: 34 «квадрата» будут отапливать три конвектора общей мощностью 4 кВт и теплый пол на 800 Вт.





Второй дом, который сейчас находится в производстве, — четырехмодульный на 64 «квадрата» стоимостью $35 тыс. В нем три спальни и совмещенная кухня-гостиная. В стенах заложено 200 мм утеплителя. Дом будут отапливать пять конвекторов общей мощностью 6 кВт.





Окончательно судить о качестве домов от «Ярнi» пока рано. Но если они окажутся не хуже среднего «каркасника», то своего потребителя явно найдут. Ведь в Беларуси давно созрел запрос на современные недорогие дома, на которые не нужно вкалывать до выхода на пенсию.