Несмотря на сложный 2020 год, Audi установила новый рекорд по продажам в четвертом квартале

Источник материала: Tut.by

В год, отмеченный глобальными ограничениями из-за пандемии, компания Audi реализовала во всем мире 1 692 773 автомобилей. Это на 8,3% меньше, чем в 2019 году.





Тем не менее последний квартал минувшего года стал самым успешным по продажам за всю историю Audi — с октября по декабрь компания передала покупателям 505 583 автомобиля. В Китае компания также достигла новых лучших показателей — в общей сложности было поставлено 727 358 машин (+5,4%). В Европе поставки автомобилей Audi снизились на 19,5% до 619 723 единиц.

Значительный рост спроса в прошлом году продемонстрировал электрический кроссовер E-Tron (включая версию Sportback) — продажи выросли на 79,5% (до 47 324 машин) по сравнению с предыдущим годом. А в Норвегии , например, E-Tron в 2020 году и вовсе стал самой популярной моделью на рынке.





Также выросли продажи кроссовера Q3 (+18,1%) и семейства А6 (+11,8%). Модели отделения Audi Sport также пользовались спросом у клиентов — продано более 29 300 машин (+16,1%), что стало новым рекордом.