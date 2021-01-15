ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Уберите этих жирух». Новая обложка Космополитена вызвала гнев у пользователей Сети - обоснован ли он?

15.01.2021 08:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Сети не смолкает обсуждение новой обложки британского номера Cosmopolitan. Журнал поместил на нее нестандартных моделей, тем самым вызвав вполне ожидаемый всплеск негодования и недовольства эстетов и ярых поборников «здорового образа жизни». Договорились до: «Фу, уберите отсюда этих жирух».

Как обычно: стоило только заговорить о позитиве и прочих проявлениях жизненного разнообразия, разгневанная общественность достала свой главный аргумент — это же пропаганда нездорового образа жизни!

Традиционно нам стали рассказывать о вреде ожирения, о том, как это ужасно — так себя запускать. Девушкам незамедлительно поставили диагнозы, приписали сахарный диабет, проблемы с гормонами, щитовидной железой и суставами, пообещали скорый инфаркт и инсульт.



Отдельное возмущение вызвало то, что рядом с моделями на обложку поместили слово Healthy.

Как так? Как это полнота может быть здоровой? Ведь далекий от модельных параметров человек априори больной (на самом деле — нет!).

Опустим даже тот момент, что между ожирением и несоответствием условным бьюти-канонам — пропасть. У нас же к ожирению одним махом причисляют всё, что не вписывается в пресловутые 90−60−90.

Но комментаторы, почему бы нам не поговорить о том, какой вред здоровью может нанести погоня за чрезмерной худобой? Целые десятилетия популярности худосочных моделей (отдельная тема — героиновый шик) — и за все эти годы никто никогда не рассказывал о выпадающих волосах, крошащихся зубах, исчезающих месячных! Никто не кричал в комментариях о том, что стоит за всеми этими обложками. Никто не запугивал возможностью загреметь в психиатрическую больничку с расстройством пищевого поведения.

А то и вовсе помереть.

Ана Каролина Рестон, Лейла Пехлеви, сестры Луисель и Элиана Рамос, Хила Эльмалиах… Эти имена вам мало что говорят? А всё дело в том, что эти девушки, успев ненадолго почувствовать себя звездами подиума и глянца, очень рано умерли. Немногие дожили даже до 30 (в отличие, например, от ужаса ужасного всех морализаторов и эстетов — Тесс Холидей, которая уже успела стать матерью).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от T E S S H

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Сети не смолкает обсуждение новой обложки британского номера Cosmopolitan. Журнал поместил на нее нестандартных моделей, тем самым вызвав вполне ожидаемый всплеск...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пространство ваше, но время — наше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.01.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by