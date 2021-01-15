«Уберите этих жирух». Новая обложка Космополитена вызвала гнев у пользователей Сети - обоснован ли он?

Источник материала: Tut.by

В Сети не смолкает обсуждение новой обложки британского номера Cosmopolitan. Журнал поместил на нее нестандартных моделей, тем самым вызвав вполне ожидаемый всплеск негодования и недовольства эстетов и ярых поборников «здорового образа жизни». Договорились до: «Фу, уберите отсюда этих жирух».

Как обычно: стоило только заговорить о позитиве и прочих проявлениях жизненного разнообразия, разгневанная общественность достала свой главный аргумент — это же пропаганда нездорового образа жизни!

Традиционно нам стали рассказывать о вреде ожирения, о том, как это ужасно — так себя запускать. Девушкам незамедлительно поставили диагнозы, приписали сахарный диабет, проблемы с гормонами, щитовидной железой и суставами, пообещали скорый инфаркт и инсульт.









Отдельное возмущение вызвало то, что рядом с моделями на обложку поместили слово Healthy.

Как так? Как это полнота может быть здоровой? Ведь далекий от модельных параметров человек априори больной (на самом деле — нет!).

Опустим даже тот момент, что между ожирением и несоответствием условным бьюти-канонам — пропасть. У нас же к ожирению одним махом причисляют всё, что не вписывается в пресловутые 90−60−90.

Но комментаторы, почему бы нам не поговорить о том, какой вред здоровью может нанести погоня за чрезмерной худобой? Целые десятилетия популярности худосочных моделей (отдельная тема — героиновый шик) — и за все эти годы никто никогда не рассказывал о выпадающих волосах, крошащихся зубах, исчезающих месячных! Никто не кричал в комментариях о том, что стоит за всеми этими обложками. Никто не запугивал возможностью загреметь в психиатрическую больничку с расстройством пищевого поведения.

А то и вовсе помереть.

Ана Каролина Рестон, Лейла Пехлеви, сестры Луисель и Элиана Рамос, Хила Эльмалиах… Эти имена вам мало что говорят? А всё дело в том, что эти девушки, успев ненадолго почувствовать себя звездами подиума и глянца, очень рано умерли. Немногие дожили даже до 30 (в отличие, например, от ужаса ужасного всех морализаторов и эстетов — Тесс Холидей, которая уже успела стать матерью).