ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Трамп внес в черный список китайские компании Xiaomi и COMAC

15.01.2021 08:59 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Уходящая администрация Дональда Трампа внесла в черный список 9 китайских компаний, включая авиационную корпорацию COMAC и одного из крупнейших производителей смартфонов Xiaomi.

Соответствующее дополнение черного списка было опубликовано в четверг, 14 января, на сайте министерства обороны США. Все эти компании подозреваются в связях с китайским военно-промышленным комплексом, передает DW.

В эти компании американцам, в соответствии с указом Дональда Трампа, запрещается инвестировать. А к 11 ноября 2021 года американские инвесторы, уже вложившие в эти компании деньги, должны избавиться от соответствующих активов. Изначально список был составлен в июне 2020 года. Тогда в него вошли 20 компаний, в том числе одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei. Позднее он несколько раз пополнялся.

Между тем торговые войны США с Китаем могли стоить экономике США до 245 тысяч рабочих мест, говорится в исследовании аналитического центра Oxford Economics. Негативные последствия противостояния с КНР будут ощущаться до 2025 года. Избранный президент США Джо Байден уже заявил, что подвергнет введенные Трампом ограничения проверке, однако не дал обещаний об их отмене.

Акции Xiaomi в пятницу упали на 11% на торгах Гонконгской фондовой биржи после решения Трампа.

Корпорация была основана в апреле 2010 года и в настоящее время входит в четверку крупнейших производителей смартфонов в мире. В 2018 году компания провела первичное публичное размещение своих акций на бирже Гонконга. За последний год их цена выросла на 180%. В конце декабря минувшего года рыночная капитализация Xiaomi впервые превысила отметку 100 млрд долларов США.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уходящая администрация Дональда Трампа внесла в черный список 9 китайских компаний, включая авиационную корпорацию COMAC и одного из крупнейших производителей...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Уберите этих жирух». Новая обложка Космополитена вызвала гнев у пользователей Сети - обоснован ли он?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by