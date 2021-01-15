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Пользователей Сети восхитил диалог актеров дубляжа с навигатором
Источник материала: ОНТ
Пользователи Сети пришли в восторг от диалога актеров дубляжа с навигатором. Ролик стал вирусным и появился во многих соцсетях, но изначально его
Актеры компании Movie Mood Аниса Муртаева, Альберт Ибрагимов и Карен Арутюнов едут в автомобиле и беседуют с навигатором. Артисты общаются и используют в речи фразы из навигатора, такие как «Поверните налево», «Впереди камера на полосу» и прочие. Отличить голоса актеров от голоса навигатора очень сложно.
Пользователи Сети восхитились видео и назвали его очень «крутым». «Как перестать это слушать?», – задается вопросом один из комментаторов. «Где полнометражка? Я куплю билеты в кино», – пишет другой.
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Пользователи Сети пришли в восторг от диалога актеров дубляжа с навигатором. Ролик стал вирусным и появился во многих соцсетях, но изначально его публиковал в...
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