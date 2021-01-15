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Сына Трампа вызвали на допрос в прокуратуру

15.01.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сына Трампа вызвали на допрос в прокуратуру

Дональда Трампа-младшего вызвали на допрос в офис генпрокурора округа Колумбия. Об этом сообщает Washington Post

Издание пишет, что офис генпрокурора уведомил Трампа-младшего о желании опросить его в рамках иска, который был подан год назад – в январе 2020 года.

В документе утверждается, что деньги инаугурационного комитета были потрачены на отельный бизнес действующего президента США. По версии прокуроров, инаугурационный комитет потратил миллион долларов спонсоров на аренду бального зала в одной из гостиниц. Еще 50 тысяч долларов ушли на услуги.

Издание подчеркивает: инаугурационный комитет – некоммерческая организация, которая не платит налоги. По данным следствия, номера в отеле резервировали люди из окружения сына Дональда Трампа. Он и Trump Organization не ответили на запросы издания по поводу возможности дать показания под присягой.

По этому иску от компании Трампа требуют вернуть выгоды, которые получили от инаугурационного комитета. Эти суммы обещают передать на  благотворительность.

Фото: © REUTERS / Carlos Barria

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Дональда Трампа-младшего вызвали на допрос в офис генпрокурора округа Колумбия. Об этом сообщает Washington Post.  Издание пишет, что офис генпрокурора уведомил...
 
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