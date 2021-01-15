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Две голевые передачи Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Баффало» в матче NHL
Источник материала: ОНТ
«Вашингтон» победил «Баффало» в стартовом для себя матче сезона NHL 2021. Столичная команда забила шесть голов и пропустила четыре. В двух взятиях ворот поучаствовал и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин – в его активе две голевые передачи.
В составе «Вашингтона» голами отличились Никлас Бэкстрем, Ти Джей Оши, Джон Карлсон, Бренден Диллон, Якуб Врана и Гарнет Хэтэуэй.
За «Баффало» забивали Тейлор Холл, Тобиас Ридер, Джейк Маккейб и Виктор Олофссон.
В следующей игре 16 января команды вновь сыграют друг против друга.
Фото: AP Photo/Jeffrey T. Barnes
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«Вашингтон» победил «Баффало» в стартовом для себя матче сезона NHL 2021. Столичная команда забила шесть голов и пропустила четыре. В двух взятиях ворот поучаствовал...
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