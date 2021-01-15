ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Две голевые передачи Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Баффало» в матче NHL

15.01.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Две голевые передачи Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Баффало» в матче NHL

«Вашингтон» победил «Баффало» в стартовом для себя матче сезона NHL 2021. Столичная команда забила шесть голов и пропустила четыре. В двух взятиях ворот поучаствовал и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин – в его активе две голевые передачи.

В составе «Вашингтона» голами отличились Никлас Бэкстрем, Ти Джей Оши, Джон Карлсон, Бренден Диллон, Якуб Врана и Гарнет Хэтэуэй.

За «Баффало» забивали Тейлор Холл, Тобиас Ридер, Джейк Маккейб и Виктор Олофссон.

В следующей игре 16 января команды вновь сыграют друг против друга.

Фото: AP Photo/Jeffrey T. Barnes

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Вашингтон» победил «Баффало» в стартовом для себя матче сезона NHL 2021. Столичная команда забила шесть голов и пропустила четыре. В двух взятиях ворот поучаствовал...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как пандемия повлияла на бедных людей в Беларуси и мире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by