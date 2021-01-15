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ООН: последнее десятилетие было самым теплым в истории наблюдений
Источник материала: ОНТ
Десятилетие с 2011 по 2020 год стало самым теплым в истории наблюдений за погодой и климатом. Об этом в Женеве 14 января заявила Всемирная метеорологическая организация (ВМО) – она является спецучреждением ООН,
Наиболее высокую среднюю температуру наблюдали в последние шесть лет.
Специалисты сделали вывод, что влияние человека на климат, столь же сильное, как и природные явления, которые изменяют температуру воздуха.
Фото: ООН
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Десятилетие с 2011 по 2020 год стало самым теплым в истории наблюдений за погодой и климатом. Об этом в Женеве 14 января заявила Всемирная метеорологическая организация...
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