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ООН: последнее десятилетие было самым теплым в истории наблюдений

15.01.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ООН: последнее десятилетие было самым теплым в истории наблюдений

Десятилетие с 2011 по 2020 год стало самым теплым в истории наблюдений за погодой и климатом. Об этом в Женеве 14 января заявила Всемирная метеорологическая организация (ВМО) – она является спецучреждением ООН, передает ТАСС.

Наиболее высокую среднюю температуру наблюдали в последние шесть лет.

Специалисты сделали вывод, что влияние человека на климат, столь же сильное, как и природные явления, которые изменяют температуру воздуха.

Антониу Гутерриш, Генсекретарь ООН: «Человечество движется к катастрофическому росту температуры на 3-5 градусов в этом столетии. Мир с природой является определяющей задачей XXI века и должен быть наивысшим приоритетом для каждого».

Фото: ООН

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Десятилетие с 2011 по 2020 год стало самым теплым в истории наблюдений за погодой и климатом. Об этом в Женеве 14 января заявила Всемирная метеорологическая организация...
 
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