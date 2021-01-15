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Всебелорусское народное собрание: Могилевская область выдвигает делегатов

15.01.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Продолжается выдвижение делегатов на Всебелорусское народное собрание. Представлять Могилёвскую область на народном вече будут представители из всех уголков региона.

Мария Солодухина - заведующая сельским клубом агрогородка Семукачи. Ей выпала честь представлять интересы жителей села. Здесь людей волнует развитие инфраструктуры и доступность всех видов услуг. В агрогородке за последние годы сделано немало: построили детские площадки, обновили криницу и тропу здоровья. А к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков открыли Аллею Героев. И такая положительная тенденция, уверена делегат, должна продолжаться.

Марина Солодухина, заведующая семукачским сельским клубом: «Хотим жить так, как и люди городские. Чтобы у нас были и зоны отдыха хорошие, и чтобы наша деревня процветала. И была работа для наших тружеников».

Представлять Могилёвский район на Всебелорусском народном собрании будут 13 делегатов. Это люди разных профессий и сфер жизни. Народное вече пройдёт в столице 11 и 12 февраля.

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Продолжается выдвижение делегатов на Всебелорусское народное собрание. Представлять Могилёвскую область на народном вече будут представители из всех уголков...
 
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