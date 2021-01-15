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26 человек погибли и 600 пострадали из-за серии землетрясений в Индонезии

15.01.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

26 человек погибли и 600 пострадали из-за серии землетрясений в Индонезии

Как минимум 26 человек погибли из-за прошедших за последние сутки в Индонезии землетрясений, еще около 600 были травмированы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на AFP и Reuters.

Уточняется, что 14 января на острове Сулавеси прошли землетрясения магнитудой 6,2 и 5,7. За ними могут последовать сильные афтершоки.

В Западном Сулавеси свои дома были вынуждены покинуть порядка 2 тыс. человек. Стихией разрушены более 60 зданий. Землетрясения вызвали несколько оползней. В городе Мамуджу под завалами обрушившейся больницы находятся свыше 10 человек.

Если новые подземные толчки окажутся сильнее зарегистрированных, речь будет идти об угрозе цунами. Индонезийские метеорологи зафиксировали уже более 25 афтершоков.

Фото: EPA-EFE/BASARNAS

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Как минимум 26 человек погибли из-за прошедших за последние сутки в Индонезии землетрясений, еще около 600 были травмированы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на AFP...
 
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