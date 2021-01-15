В Сербии открыли самую длинную канатную дорогу в мире

Источник материала: ОНТ

Накануне в Сербии состоялось открытие самой длинной канатной дороги в мире. Об это сообщает Blic .

Протяженность канатной дороги Gold gondola – 9 км. Она связывает центр города Златибора с вершиной горы Торник. Поездка в одном направлении займет у пассажиров около 25 минут. Десятиместные кабины за час способны перевезти около 600 человек.

Строительство Gold gondola началось еще в 2016 году. Стоимость проекта – 13 млн евро.

Фото: srbin.info

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram