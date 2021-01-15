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Как пандемия повлияла на бедных людей в Беларуси и мире

15.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Завтра твоей страны задается вопросом: и хватит ли этих денег, чтобы удовлетворить минимальные потребности?

Команда Picodi.com проверила, как изменилась минимальная зарплата в 2021 году. В исследовании участвовало 56 стран, где существует установленная правительством минимальная заработная плата. В некоторых из них минимальная оплата труда не подлежит налогообложению (Филиппины, Гонконг).

Однако в большинстве стран разница между «чистой» и «грязной» зарплатами составляет от пары до нескольких десятков процентов. Вот почему в исследовании рассматривали суммы нетто, т.е. те деньги, которые работник реально получает на руки.

Как пандемия повлияла на бедных людей в Беларуси и мире

Беларусь относится к тем странам, где пандемия не остановила рост минимальной оплаты труда. С 1 января 2021 года «чистая» минимальная зарплата выросла на 6,7% в сравнении с прошлым годом (344 р. против 322 рублей). Но в долларовом эквиваленте ставка уменьшилась: 156 долларов в 2020 году и 134 доллара в 2021 г.

Треть исследуемых стран не решилась повышать минимальную оплату труда с января 2021 года. Среди них Армения, Азербайджан, Эстония и США, где федеральная ставка не менялась с 2009 года.

Самый большой рост «минималки» исследователи зафиксировали в Украине (27% по сравнению с прошлым годом). Однако в пересчете на доллары зарплата в этой стране остается одной из самых низких (171 доллар).

В Германии минимальная зарплата выросла на 1,5%, в Польше на 9,8%, а в России на 5,5%.

Второй год подряд Казахстан занимает последнюю строчку в зарплатном рейтинге. Хоть минимальная оплата труда в этой стране не изменилась, но из-за повышения страховых взносов «чистая» зарплата уменьшилась с прошлого года.

Продолжение исследования читайте здесь

 
 
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